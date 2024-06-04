Сергей Ребров рассказал, доволен ли игрой сборной Украины в матче с Германией

Сергей Ребров во время поединка. Фото: УАФ

Сборная Германии не сумела забить гол в ворота Украины в товарищеском матче. Анатолий Трубин несколько раз спасал свои ворота, еще в одном эпизоде немцы попали в штангу.

Сергей Ребров оценил игру сборной Украины в интервью официальному сайту УАФ.

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Сборная Украины провела товарищеский матч в день 50-летия главного тренера команды Сергея Реброва. Как и в случае дебюта наставника, команды сыграли вничью. Однако на этот раз "сине-желтые" не пропустили гол.

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ

Что Ребров сказал о сборной Украины

Главный тренер национальной команды отметил игру своих подопечных в обороне. Ребров заявил, что надеялся на другое развитие противостояния, однако он доволен желанием и самоотверженностью сборной Украины.

Тренер не сомневается, что товарищеские поединки важны в плане подготовки к Евро-2024. Этот поединок оказался полезным для обеих команд. Ребров подтвердил, что сборная Украины пока не полностью готова к таким поединкам, однако тренерский штаб это исправит.

Свой следующий товарищеский матч "сине-желтые" сыграют с Польшей в пятницу, 7 июля.

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