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Ребров назвал проблему сборной Украины после матча с Германией

4 июня 2024 06:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сергей Ребров рассказал, доволен ли игрой сборной Украины в матче с Германией
Сергей Ребров во время поединка. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Германии не сумела забить гол в ворота Украины в товарищеском матче. Анатолий Трубин несколько раз спасал свои ворота, еще в одном эпизоде немцы попали в штангу.      

Сергей Ребров оценил игру сборной Украины в интервью официальному сайту УАФ.   

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Сборная Украины провела товарищеский матч в день 50-летия главного тренера команды Сергея Реброва. Как и в случае дебюта наставника, команды сыграли вничью. Однако на этот раз "сине-желтые" не пропустили гол. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ

Что Ребров сказал о сборной Украины

Главный тренер национальной команды отметил игру своих подопечных в обороне. Ребров заявил, что надеялся на другое развитие противостояния, однако он доволен желанием и самоотверженностью сборной Украины. 

Тренер не сомневается, что товарищеские поединки важны в плане подготовки к Евро-2024. Этот поединок оказался полезным для обеих команд. Ребров подтвердил, что сборная Украины пока не полностью готова к таким поединкам, однако тренерский штаб это исправит. 

Свой следующий товарищеский матч "сине-желтые" сыграют с Польшей в пятницу, 7 июля. 

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

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Сергей Ребров
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Сборная Украины по футболу
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