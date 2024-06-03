Сборная Украины почти весь матч Германии провела в обороне и не проиграла

Форвард Яремчук помогал защитникам сборной Украины при обороне. Фото: Reuters/Heiko Becker

Сборная Германии приняла национальную команду Украины в товарищеском матче. Соперники сыграли контрольный спарринг в рамках подготовки к Евро-2024.

Подопечные Сергея Реброва отбивались от атак соперника почти весь матч, сообщает портал Новини.LIVE.

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Цыганков борется за мяч. Фото: Reuters/Heiko Becker

Как Украина сыграла с Германией

Сборная Германии — сборная Украины — 0:0 (0:0)

Германия: Нойер — Киммих, Антон, Те (Кох, 60), Гросс — Вирц (Ундав, 46), Гюндоган (капитан) (Фюрих, 46), Мусиала (Бейер, 60) — Андрих (Павлович, 71), Хаверц (Мюллер, 60), Миттельштедт.

Тренер: Юлиан Нагельсманн.

Украина: Трубин — Конопля (Тымчик, 80), Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко — Степаненко (капитан) (Бражко, 64) — Цыганков (Ярмоленко, 64), Шапаренко (Судаков, 73), Мудрик (Зубков, 64) — Яремчук (Довбик, 73).

Тренер: Сергей Ребров.

С первых же минут поединка немцы устроили настоящий экзамен обороне сборной Украины. Футболисты Бундестим не просто хотели забить, но хотели записать на свой счет как можно больше мячей. До середины тайма украинцы были "зажаты" у своих ворот. Но немецкая команда упускала один момент за вторым. Трубин по-настоящему вступил в игру только один раз, когда поймал мяч после неудачного удара Гюндогана головой.

Зато украинцы провели несколько неплохих контратак. И если Степаненко и Мудрик били выше цели, то Яремчуку за первый тайм удалось дважды побеспокоить Нойера. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Забарный наблюдает за ударом Гюндогана. Фото: Reuters/Heiko Becker

На второй тайм Нагельсманн выпустил сразу несколько новых игроков. И снова Германия доминировала на поле, но теперь навесы и подачи Бундестим в штрафную Трубина казались более опасными.

На 60 минуте за Германию дебютировал 21-летний форвард "Хоффенхайма" Максимилиан Байер. В первой же атаке он попал мячом в перекладину ворот Украины. Минуту спустя снова пробил по воротам Трубина, который спас свою команду.

В середине тайма украинцы провели хорошую контратаку. Шапаренко прострелил вдоль чужих ворот, но Зубков не успел замкнуть передачу. Однако это был лишь эпизод. Германия постоянно атаковала, Трубин раз за разом спасал свои ворота.

В конце матча Нойер ошибся при передаче в центре поля. Довбик с мячом выбежал на пустые ворота, но судья зафиксировал офсайд. Через минуту немецкий голкипер исправился и спас Бундестим после удара Ярмоленко. Команды так и не забили друг другу. Сборная Украины выдержала натиск сильного соперника.

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