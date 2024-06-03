Збірна України майже весь матч Німеччини провела в обороні й не програла

Форвард Яремчук допомагав захисникам збірної України під час оборони. Фото: Reuters/Heiko Becker

Збірна Німеччини прийняла національну команду України у товариському матчі. Суперники зіграли контрольний спаринг у рамках підготовки до Євро-2024.

Підопічні Сергія Реброва відбивалися від атак суперника майже на весь матч, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Циганков виборює м'яч. Фото: Reuters/Heiko Becker

Як Україна зіграла з Німеччиною

Збірна Німеччини — збірна України — 0:0 (0:0)

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Антон, Те (Кох, 60), Гросс — Вірц (Ундав, 46), Гюндоган (капітан) (Фюріх, 46), Мусіала (Беєр, 60) — Андріх (Павлович, 71), Хаверц (Мюллер, 60), Міттельштедт.

Тренер: Юліан Нагельсман.

Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко — Степаненко (капітан) (Бражко, 64) — Циганков (Ярмоленко, 64), Шапаренко (Судаков, 73), Мудрик (Зубков, 64) — Яремчук (Довбик, 73).

Тренер: Сергій Ребров.

З перших хвилин поєдинку німці влаштували справжній іспит оборони збірної України. Футболісти Бундестім не просто хотіли забити, але жадали записати на свій рахунок якнайбільше м'ячів. До середини тайму українці були "затиснуті" біля своїх воріт. Але німецька команда упускала один момент за другим. Трубін по-справжньому вступив у гру лише один раз, коли спіймав м'яч після невдалого удару Гюндогана головою.

Натомість українці провели декілька непоганих контратак. І якщо Степаненко та Мудрик били вище воріт, то Яремчуку за перший тайм вдалося двічі потурбувати Ноєра. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

Забарний спостерігає за ударом Ґюндогана. Фото: Reuters/Heiko Becker

На другий тайм Нагельсман випустив одразу декілька нових гравців. І знову Німеччина домінувала на полі, але тепер навіси та подачі Бундестім у штрафний майданчик Трубіна здавалися більш небезпечними.

На 60-й хвилині за Німеччину дебютував 21-річний форвард "Гоффенгайма" Максиміліан Беєр. У першій же атаці він влучив м'ячем у перекладину воріт України. За хвилину знову пробив по воротах Трубіна, який врятував свою команду.

У середині тайму українці провели хорошу контратаку. Шапаренко прострілив уздовж чужих воріт, але Зубков не встиг замкнути передачу. Однак це був лише епізод. Німеччина постійно атакувала, Трубін щоразу рятував свої ворота.

Наприкінці матчу Ноєр помилився під час передачі у центрі поля. Довбик із м'ячем вибіг на порожні ворота, але суддя зафіксував офсайд. За хвилину німецький голкіпер виправився та врятував Бундестім після удару Ярмоленка. Команди так і не забили одна одній. Збірна України витримала тиск сильного суперника.

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