Німеччина – Україна – команда зіграли перший тайм

Збірна України під час гри у обороні. Фото: Reuters/Heiko Becker

Завершилася перша половина товариського матчу за участю збірних України та Німеччини. Команда Юліана Нагельсманна домінувала майже весь тайм.

Підопічні Реброва провели декілька небезпечних контратак, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України зустрілася у Нюрнберзі з Німеччиною в рамках першого товариського матчу з трьох запланованих перед Євро-2024. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров здивував вибором захисної схеми на цю гру, але вона виправдала себе у першому таймі.

Кутовий біля воріт Трубіна. Фото: скриншот Megogo

Як Україна зіграла з Німеччиною

З перших хвилин матчу німці буквально притиснули суперника до воріт Трубіна. Відсоток володіння м'ячем Бундестім сягав 83 відсотків. Проте команді Нагельсманна майже вдалося створити небезпечні моменти під час численних атак. В одному з епізодів Гюндоган невдало пробив головою з близької дистанції, в іншому Зінченко мало не подарував м'яч супернику у своєму штрафному майданчику.

Українцям удалося провести кілька контратак. Мудрик і Степаненко змогли завдати по одному удару, але не влучили у ворота. Натомість Яремчук змусив Ноєра нервувати. Форвард двічі опинявся "на вістрі" атак "синьо-жовтих", але поки що йому не вдалося забити гол у цій зустрічі.

Попереду другий тайм.

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