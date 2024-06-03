Германия — Украина — команда сыграли первый тайм

Сборная Украины во время игры в обороне. Фото: Reuters/Heiko Becker

Завершилась первая половина товарищеского матча с участием сборных Украины и Германии. Команда Юлиана Нагельсманна доминировала почти весь тайм.

Подопечные Реброва провели несколько хороших контратак, сообщает портал Новини.LIVE.

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Угловой у ворот Трубина. Фото: скриншот Megogo

Как Украина сыграла с Германией

С первых минут матча немцы буквально прижали соперника к воротам Трубина. Процент владения мячом Бундестим доходил до 83 процентов. Однако команде Нагельсманна почти не удалось создать опасные моменты во время многочисленных атак. В одном из эпизодов Гюндоган неудачно пробил головой с близкой дистанции, в другом Зинченко чуть не подарил мяч сопернику в своей штрафной.

Украинцам удалось провести несколько контратак. Мудрик и Степаненко смогли нанести по одному удару, но не попали в створ. Зато Яремчук заставил Нойера нервничать. Форвард дважды оказывался "на острие" атак "сине-желтых", но пока ему не удалось забить гол в этой встрече.

Впереди второй тайм.

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