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Сборная Украины могла пропустить несколько голов от Германии в первом тайме

3 июня 2024 22:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Германия — Украина — команда сыграли первый тайм
Сборная Украины во время игры в обороне. Фото: Reuters/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Завершилась первая половина товарищеского матча с участием сборных Украины и Германии. Команда Юлиана Нагельсманна доминировала почти весь тайм. 

Подопечные Реброва провели несколько хороших контратак, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Украины встретилась в Нюрнберге с Германией в рамках первого товарищеского матча из трех запланированных перед Евро-2024. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров удивил выбором защитной схемы на эту игру, но она оправдала себя в первом тайме. 

Анатолий Трубин
Угловой у ворот Трубина. Фото: скриншот Megogo

Как Украина сыграла с Германией 

С первых минут матча немцы буквально прижали соперника к воротам Трубина. Процент владения мячом Бундестим доходил до 83 процентов. Однако команде Нагельсманна почти не удалось создать опасные моменты во время многочисленных атак. В одном из эпизодов Гюндоган неудачно пробил головой с близкой дистанции, в другом Зинченко чуть не подарил мяч сопернику в своей штрафной. 

Украинцам удалось провести несколько контратак. Мудрик и Степаненко смогли нанести по одному удару, но не попали в створ. Зато Яремчук заставил Нойера нервничать. Форвард дважды оказывался "на острие" атак "сине-желтых", но пока ему не удалось забить гол в этой встрече. 

Впереди второй тайм. 

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