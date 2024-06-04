Сергій Ребров розповів, чи задоволений грою збірної України у матчі з Німеччиною

Сергій Ребров під час поєдинку. Фото: УАФ

Збірна Німеччини не зуміла забити гол у ворота України у товариському матчі. Анатолій Трубін декілька разів рятував свої ворота, ще в одному епізоді німці влучили у штангу.

Сергій Ребров оцінив гру збірної України в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Збірна України провела товариський матч у день 50-річчя головного тренера команди Сергія Реброва. Як і у випадку дебюту наставника, команди зіграли внічию. Однак цього разу "синьо-жовті" не пропустили голу.

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УАФ

Що Ребров сказав про збірну України

Головний тренер національної команди відзначив гру своїх підопічних в обороні. Ребров заявив, що сподівався на інший розвиток протистояння, проте він задоволений бажанням та самовідданістю збірної України.

Тренер не сумнівається, що товариські поєдинки є важливими у плані підготовки до Євро-2024. Цей поєдинок виявився корисним для обох команд. Ребров підтвердив, що збірна України поки що не повністю готова до таких поєдинків, проте тренерський штаб це виправить.

Свій наступний товариський матч "синьо-жовті" зіграють із Польщею у п'ятницю, 7 липня.

Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024.

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