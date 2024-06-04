Сергій Ребров розповів, чи задоволений грою збірної України у матчі з Німеччиною

Ребров назвав проблему збірної України після матчу з Німеччиною
Збірна Німеччини не зуміла забити гол у ворота України у товариському матчі. Анатолій Трубін декілька разів рятував свої ворота, ще в одному епізоді німці влучили у штангу.
Сергій Ребров оцінив гру збірної України в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.
Збірна України провела товариський матч у день 50-річчя головного тренера команди Сергія Реброва. Як і у випадку дебюту наставника, команди зіграли внічию. Однак цього разу "синьо-жовті" не пропустили голу.
Що Ребров сказав про збірну України
Головний тренер національної команди відзначив гру своїх підопічних в обороні. Ребров заявив, що сподівався на інший розвиток протистояння, проте він задоволений бажанням та самовідданістю збірної України.
Тренер не сумнівається, що товариські поєдинки є важливими у плані підготовки до Євро-2024. Цей поєдинок виявився корисним для обох команд. Ребров підтвердив, що збірна України поки що не повністю готова до таких поєдинків, проте тренерський штаб це виправить.
Свій наступний товариський матч "синьо-жовті" зіграють із Польщею у п'ятницю, 7 липня.
Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024.
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