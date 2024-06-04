Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров назвав проблему збірної України після матчу з Німеччиною arrow

Ребров назвав проблему збірної України після матчу з Німеччиною

4 червня 2024 06:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сергій Ребров розповів, чи задоволений грою збірної України у матчі з Німеччиною
Сергій Ребров під час поєдинку. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Німеччини не зуміла забити гол у ворота України у товариському матчі. Анатолій Трубін декілька разів рятував свої ворота, ще в одному епізоді німці влучили у штангу.

Сергій Ребров оцінив гру збірної України в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

Читайте також:

Збірна України провела товариський матч у день 50-річчя головного тренера команди Сергія Реброва. Як і у випадку дебюту наставника, команди зіграли внічию. Однак цього разу "синьо-жовті" не пропустили голу.

Сергій Ребров
Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УАФ

Що Ребров сказав про збірну України

Головний тренер національної команди відзначив гру своїх підопічних в обороні. Ребров заявив, що сподівався на інший розвиток протистояння, проте він задоволений бажанням та самовідданістю збірної України.

Тренер не сумнівається, що товариські поєдинки є важливими у плані підготовки до Євро-2024. Цей поєдинок виявився корисним для обох команд. Ребров підтвердив, що збірна України поки що не повністю готова до таких поєдинків, проте тренерський штаб це виправить.

Свій наступний товариський матч "синьо-жовті" зіграють із Польщею у п'ятницю, 7 липня.

Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024. 

Довбик розповів про своє прізвисько у "Жироні" та назвав завдання на Євро-2024.

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.

Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу.

"Кривбас" отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення ухвалили у клубі.

Сергій Ребров
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня