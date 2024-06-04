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Нагельсманн рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил

4 июня 2024 06:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер Бундестим Нагельсманн недоволен игрой своей команды с Украиной
Юлиан Нагельсманн во время матч сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборной Германии не удалось победить в Нюрнберге национальную команду Украины в товарищеском матче. Главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн назвал причину, из-за которой его подопечные сыграли вничью. 

Нагельсманн отметил хорошую игру сборной Украины, сообщает YouTube-канал УАФ

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Главному тренеру сборной Германии понравилась самоотверженность и атакующая игра Бундестим, но он остался разочарован итоговым результатом. Немцы создали много моментов у ворот сборной Украины, но так и не сумели забить ни одного мяча. 

Сборная Германии
Игроки сборной Германии после матча. Фото: Reuters/Heiko Becker

Что Нагельсманн сказал об Украине

Наставник сборной Германии считает, что его команда провела хороший матч, но ее слабым местом стала реализация моментов. Нагельсманн уверен, что если бы его подопечные забили один гол, то сумели бы отличиться и два, и три раза. 

"Украинские футболисты очень хорошо играли в обороне. Нам немного не повезло, но они самоотверженно бросались под каждый удар в своей штрафной. Их голкипер сыграл выше всяких похвал. Он мог бы усилить любую команду", — рассказал Нагельсманн. 

Немецкий тренер добавил, что голкиперу Бундестим Мануэлю Нойеру в следующий раз следует избегать ошибок. В матче с Украиной вратарь едва не стал виновником гола в ворота сборной Германии. 

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

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Сборная Германии по футболу
футбол
Сборная Украины по футболу
Юлиан Нагельсманн
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