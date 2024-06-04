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Нагельсман розповів, який гравець збірної України його здивував

4 червня 2024 06:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер Бундестім Нагельсман незадоволений грою своєї команди з Україною
Юліан Нагельсманн під час матчу збірної Німеччини. Фото: Reuters/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірній Німеччини не вдалося перемогти у Нюрнберзі національну команду України у товариському матчі. Головний тренер Бундестім Юліан Нагельсман назвав причину, через яку його підопічні зіграли внічию.

Нагельсман відзначив хорошу гру збірної України, повідомляє YouTube-канал УАФ.

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Головному тренеру збірної Німеччини сподобалася самовідданість та атакуюча гра Бундестім, але він залишився розчарований підсумковим результатом. Німці створили багато моментів біля воріт збірної України, але так і не змогли забити жодного м'яча.

Збірна Німеччини
Гравці збірної Німеччини після матчу. Фото: Reuters/Heiko Becker

Що Нагельсман сказав про Україну

Наставник збірної Німеччини вважає, що його команда провела добрий матч, але її слабким місцем стала реалізація моментів. Нагельсманн упевнений, що якби його підопічні забили один гол, то зуміли б відзначитись і два, і три рази.

"Українські футболісти дуже добре грали в обороні. Нам трохи не пощастило, але вони самовіддано кидалися під кожен удар у своєму штрафному майданчику. Їхній голкіпер зіграв вище за усілякі похвали. Він міг би посилити будь-яку команду", — розповів Нагельсманн.

Німецький тренер додав, що голкіперу Бундестім Мануелю Ноєру наступного разу слід уникати помилок. У матчі з Україною воротар ледь не став винуватцем гола у ворота збірної Німеччини.

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Збірна Німеччини з футболу
футбол
Збірна України з футболу
Юліан Нагельсманн
спорт

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