Бражко может стать следующим большим трансфером Динамо

Динамо может потерять Бражко — игроком интересуется топ-клуб
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко станет следующим игроком киевского клуба, который переедет в зарубежный чемпионат. Известные клубы продолжают интересоваться хавбеком.
В ближайшее время "Динамо" может получить выгодное предложение по своему воспитаннику, сообщает Tutto Mercato.
Владимир Бражко провел успешный сезон в составе киевского "Динамо" и дебютировал в сборной Украины. Молодой футболист может поехать на Евро-2024 в составе национальной команды. В этом сезоне полузащитник сыграл 30 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Бражко уже готов переехать в топ-клуб
Еще весной стало известно о том, что сразу несколько клубов заинтересовались 22-летним хавбеком "Динамо". Однако наибольшую активность проявляет представитель Серии А. Контракт Бражко с "бело-синими" действует до лета 2028 года, но следующий сезон Владимир может начать в Италии.
"Аталанта" из Бергамо может предложить за полузащитника "Динамо" 4 млн евро. Тренерский штаб итальянской команды ищет выносливого, сильного и технического футболиста, который может стать связующим звеном между обороной и атакой.
"Динамо" готово продать летом одного из полузащитников, но склоняется к варианту с трансфером Николая Шапаренко. Киевский клуб хотел бы оставить Бражко еще как минимум на сезон.
Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.
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