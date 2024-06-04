Бражко может стать следующим большим трансфером Динамо

Владимир Бражко наносит удар по воротам. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко станет следующим игроком киевского клуба, который переедет в зарубежный чемпионат. Известные клубы продолжают интересоваться хавбеком.

В ближайшее время "Динамо" может получить выгодное предложение по своему воспитаннику, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Владимир Бражко провел успешный сезон в составе киевского "Динамо" и дебютировал в сборной Украины. Молодой футболист может поехать на Евро-2024 в составе национальной команды. В этом сезоне полузащитник сыграл 30 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Бражко и Трубин в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Heiko Becker

Бражко уже готов переехать в топ-клуб

Еще весной стало известно о том, что сразу несколько клубов заинтересовались 22-летним хавбеком "Динамо". Однако наибольшую активность проявляет представитель Серии А. Контракт Бражко с "бело-синими" действует до лета 2028 года, но следующий сезон Владимир может начать в Италии.

"Аталанта" из Бергамо может предложить за полузащитника "Динамо" 4 млн евро. Тренерский штаб итальянской команды ищет выносливого, сильного и технического футболиста, который может стать связующим звеном между обороной и атакой.

"Динамо" готово продать летом одного из полузащитников, но склоняется к варианту с трансфером Николая Шапаренко. Киевский клуб хотел бы оставить Бражко еще как минимум на сезон.

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

Ребров назвал проблему сборной Украины после матча с Германией.

Шапаренко объяснил, каким был план Реброва на игру с Германией.

Нагельсманн рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил.

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере.