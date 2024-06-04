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Динамо может потерять Бражко — игроком интересуется топ-клуб

4 июня 2024 07:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бражко может стать следующим большим трансфером Динамо
Владимир Бражко наносит удар по воротам. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко станет следующим игроком киевского клуба, который переедет в зарубежный чемпионат. Известные клубы продолжают интересоваться хавбеком. 

В ближайшее время "Динамо" может получить выгодное предложение по своему воспитаннику, сообщает Tutto Mercato

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Владимир Бражко провел успешный сезон в составе киевского "Динамо" и дебютировал в сборной Украины. Молодой футболист может поехать на Евро-2024 в составе национальной команды. В этом сезоне полузащитник сыграл 30 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. 

Бражко и Трубин
Бражко и Трубин в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Heiko Becker

Бражко уже готов переехать в топ-клуб 

Еще весной стало известно о том, что сразу несколько клубов заинтересовались 22-летним хавбеком "Динамо". Однако наибольшую активность проявляет представитель Серии А. Контракт Бражко с "бело-синими" действует до лета 2028 года, но следующий сезон Владимир может начать в Италии. 

"Аталанта" из Бергамо может предложить за полузащитника "Динамо" 4 млн евро. Тренерский штаб итальянской команды ищет выносливого, сильного и технического футболиста, который может стать связующим звеном между обороной и атакой. 

"Динамо" готово продать летом одного из полузащитников, но склоняется к варианту с трансфером Николая Шапаренко. Киевский клуб хотел бы оставить Бражко еще как минимум на сезон. 

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

Ребров назвал проблему сборной Украины после матча с Германией.

Шапаренко объяснил, каким был план Реброва на игру с Германией.

Нагельсманн рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил. 

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере. 

Динамо
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