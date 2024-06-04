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Шевченко зробив Шольцу подарунок під час матчу Німеччина — Україна

4 червня 2024 09:34
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Шевченко подарував Шольцу пам'ятну футболку збірної України
Олаф Шольц та спортивний директор DFB Руді Феллер на матчі збірної Німеччини. Фото: Reuters/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент УАФ Андрій Шевченко супроводжує збірну України під час підготовки до Євро-2024 у Німеччині. Напередодні колишній тренер національної команди привітав Сергія Реброва із ювілеєм.

Також голова УАФ зустрівся із канцлером ФРН Олафом Шольцем, повідомляє Telegram-канал Української Асоціації футболу.

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Збірна України зіграла внічию без голів із національною командою Німеччини. Цей матч пройшов у рамках підготовки "синьо-жовтих" до Євро-2024. Окрім поєдинку з Бундестім, у команди Сергія Реброва заплановано контрольні спаринги з Польщею та Молдовою.

Шевченка та Шольц
Шевченко та Шольц. Фото: УАФ

Зустріч Шевченка та Шольца

Президент УАФ відвідав національну команду у Німеччині. Андрій Шевченко привітав тренера Сергія Реброва із 50-річчям та попросив футболістів не хвилюватися перед товариськими матчами.

Шевченко подякував Шольцу за підтримку, яку Німеччина надає Україні. Також голова УАФ подарував канцлеру ФРН ігрову футболку національної команди на знак дружби двох країн.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб. 

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Андрій Шевченко
Олаф Шольц
Збірна Німеччини з футболу
футбол
Збірна України з футболу
спорт

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