Шевченко подарил Шольцу памятную футболку сборной Украины

Шевченко сделал Шольцу подарок во время матча Германия — Украина
Президент УАФ Андрей Шевченко сопровождает сборную Украины во время подготовки к Евро-2024 в Германии. Накануне бывший тренер национальной команды поздравил Сергея Реброва с юбилеем.
Также глава УАФ встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Telegram-канал Украинской Ассоциации футбола.
Сборная Украины сыграла вничью без голов с национальной командой Германии. Этот матч прошел в рамках подготовки "сине-желтых" к Евро-2024. Помимо поединка с Бундестим, у команды Сергея Реброва запланированы контрольные спарринги с Польшей и Молдовой.
Встреча Шевченко и Шольца
Президент УАФ навестил национальную команду в Германии. Андрей Шевченко поздравил тренера Сергея Реброва с 50-летием и попросил футболистов не волноваться перед товарищескими матчами.
Шевченко поблагодарил Шольца за поддержку, которую Германия оказывает Украине. Также глава УАФ подарил канцлеру ФРГ игровую футболку национальной команды в знак дружбы двух стран.
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