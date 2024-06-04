Шевченко подарил Шольцу памятную футболку сборной Украины

Олаф Шольц и спортивный директор DFB Руди Феллер на матче сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker

Президент УАФ Андрей Шевченко сопровождает сборную Украины во время подготовки к Евро-2024 в Германии. Накануне бывший тренер национальной команды поздравил Сергея Реброва с юбилеем.

Также глава УАФ встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Telegram-канал Украинской Ассоциации футбола.

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Сборная Украины сыграла вничью без голов с национальной командой Германии. Этот матч прошел в рамках подготовки "сине-желтых" к Евро-2024. Помимо поединка с Бундестим, у команды Сергея Реброва запланированы контрольные спарринги с Польшей и Молдовой.

Шевченко и Шольц. Фото: УАФ

Встреча Шевченко и Шольца

Президент УАФ навестил национальную команду в Германии. Андрей Шевченко поздравил тренера Сергея Реброва с 50-летием и попросил футболистов не волноваться перед товарищескими матчами.

Шевченко поблагодарил Шольца за поддержку, которую Германия оказывает Украине. Также глава УАФ подарил канцлеру ФРГ игровую футболку национальной команды в знак дружбы двух стран.

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