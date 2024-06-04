Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шевченко сделал Шольцу подарок во время матча Германия — Украина arrow

Шевченко сделал Шольцу подарок во время матча Германия — Украина

4 июня 2024 09:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко подарил Шольцу памятную футболку сборной Украины
Олаф Шольц и спортивный директор DFB Руди Феллер на матче сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент УАФ Андрей Шевченко сопровождает сборную Украины во время подготовки к Евро-2024 в Германии. Накануне бывший тренер национальной команды поздравил Сергея Реброва с юбилеем. 

Также глава УАФ встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Telegram-канал Украинской Ассоциации футбола

Читайте также:

Сборная Украины сыграла вничью без голов с национальной командой Германии. Этот матч прошел в рамках подготовки "сине-желтых" к Евро-2024. Помимо поединка с Бундестим, у команды Сергея Реброва запланированы контрольные спарринги с Польшей и Молдовой. 

Шевченко и Шольц
Шевченко и Шольц. Фото: УАФ

Встреча Шевченко и Шольца 

Президент УАФ навестил национальную команду в Германии. Андрей Шевченко поздравил тренера Сергея Реброва с 50-летием и попросил футболистов не волноваться перед товарищескими матчами. 

Шевченко поблагодарил Шольца за поддержку, которую Германия оказывает Украине. Также глава УАФ подарил канцлеру ФРГ игровую футболку национальной команды в знак дружбы двух стран. 

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топклуб. 

Довбик и Судаков могут стать одноклубниками в следующем сезоне. 

Нагельсманн рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил. 

Ребров назвал проблему сборной Украины после матча с Германией.

Шапаренко объяснил, каким был план Реброва на игру с Германией

Андрей Шевченко
Олаф Шольц
Сборная Германии по футболу
футбол
Сборная Украины по футболу
спорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня