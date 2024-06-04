Довбик и Судаков оказались на радаре известного итальянского клуба

Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Heiko Becker

Сразу два футболиста сборной Украины могут начать следующий сезон в чемпионате Италии. Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков и форвард "Жироны" Артем Довбик вызвали интерес одного клуба Серии А.

Довбик и Судаков могут стать одноклубниками, сообщает Get Football News Italy.

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Георгий Судаков борется за мяч с Вальдемаром Антоном. Фото: Reuters/Heiko Becker

"Наполи" интересуется украинцами

Тренерский штаб итальянского клуба хочет провести переговоры с донецким "Шахтером" и испанской "Жироной". Неаполитанцы интересуются Георгием Судаковым и Артемом Довбиком. Конте даже во время паузы в работе активно интересовался футболом, ему нравятся эти игроки.

У "Наполи" неплохие шансы оформить трансфер Довбика, на которого итальянский клуб готов потратить 50 млн евро. С переходом Судакова будет сложнее, поскольку "Шахтер" рассчитывает заработать на продаже своего воспитанника как минимум 80 млн евро. Переговоры клубов начнутся во время чемпионата Европы по футболу.

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