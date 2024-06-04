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Довбик и Судаков могут стать одноклубниками в следующем сезоне

4 июня 2024 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик и Судаков оказались на радаре известного итальянского клуба
Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу два футболиста сборной Украины могут начать следующий сезон в чемпионате Италии. Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков и форвард "Жироны" Артем Довбик вызвали интерес одного клуба Серии А. 

Довбик и Судаков могут стать одноклубниками, сообщает Get Football News Italy

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Новый главный тренер "Наполи" Антонио Конте получит на усиление состава команды более 150 млн евро. Часть из них итальянский клуб заработает на продаже форварда Виктора Осимхена. В "Наполи" хотят построить амбициозный проект, который вернет себе чемпионский титул в Серии А. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков борется за мяч с Вальдемаром Антоном. Фото: Reuters/Heiko Becker

"Наполи" интересуется украинцами

Тренерский штаб итальянского клуба хочет провести переговоры с донецким "Шахтером" и испанской "Жироной". Неаполитанцы интересуются Георгием Судаковым и Артемом Довбиком. Конте даже во время паузы в работе активно интересовался футболом, ему нравятся эти игроки. 

У "Наполи" неплохие шансы оформить трансфер Довбика, на которого итальянский клуб готов потратить 50 млн евро. С переходом Судакова будет сложнее, поскольку "Шахтер" рассчитывает заработать на продаже своего воспитанника как минимум 80 млн евро. Переговоры клубов начнутся во время чемпионата Европы по футболу. 

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топклуб. 

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Артем Довбик
футбол
спорт
Георгий Судаков
Футбол трансферы

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