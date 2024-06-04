Довбик та Судаков опинилися на радарі відомого італійського клубу

Артем Довбик у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Heiko Becker

Одразу два футболісти збірної України можуть розпочати наступний сезон у чемпіонаті Італії. Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков та форвард "Жирони" Артем Довбик викликали інтерес одного клубу Серії А.

Довбик та Судаков можуть стати одноклубниками, повідомляє Get Football News Italy.

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Георгій Судаков бореться за м'яч із Вальдемаром Антоном. Фото: Reuters/Heiko Becker

"Наполі" цікавиться українцями

Тренерський штаб італійського клубу хоче провести переговори з донецьким "Шахтарем" та іспанською "Жироною". Неаполітанці цікавляться Георгієм Судаковим та Артемом Довбиком. Конте навіть під час паузи активно цікавився футболом, йому подобаються ці гравці.

"Наполі" має непогані шанси оформити трансфер Довбика, на якого італійський клуб готовий витратити 50 млн євро. З переходом Судакова буде складніше, оскільки "Шахтар" розраховує заробити на продажу свого вихованця щонайменше 80 млн євро. Переговори клубів розпочнуться під час чемпіонату Європи з футболу.

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