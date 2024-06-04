Барселона полює за двома зірками світового футболу

Роберт Левандовський (праворуч) та Ламін Ямал. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Новий головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік визначився із вибором гравців, які мають поповнити каталонську команду. Два трансфери можуть обійтися "синьо-гранатовим" у величезну суму.

"Барселоні" доведеться продати деяких лідерів команди, повідомляє Mundo Deportivo.

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Йозуа Кімміх після матчу збірної Німеччини. Фото: Reuters/Heiko Becker

Хто може перейти до "Барселони"

Головною трансферною метою каталонського клубу є 29-річний півзахисник Йозуа Кімміх. Наступного літа в нього закінчується контракт із "Баварією", і футболіст хоче піти з мюнхенського клубу. Німці хочуть отримати за його трансфер 50 млн євро. Флік не сумнівається, що зможе переконати Кімміха перейти в "Барселону".

Ганс-Дітер Флік та Жоан Лапорта. Фото: Reuters

Також каталонці цікавляться 21-річним вінгером "Атлетіка" Ніко Вільямсом. Клуб із Більбао не прагне продавати гравця, але щедра пропозиція може змусити басків передумати.

"Барселоні" доведеться продати декілька гравців, щоби отримати гроші на трансфері. Каталонці шукають потенційних покупців на Рональда Араухо, Френкі Де Йонга та Роберта Левандовського.

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