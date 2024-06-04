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Флик попросил Барселону приобрести двух мировых звезд, которые вернут клубу чемпионство

4 июня 2024 10:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона охотится за двумя звездами мирового футбола
Роберт Левандовский (справа) и Ламин Ямал. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик определился с выбором игроков, которые должны пополнить каталонскую команду. Два трансфера могут обойтись "сине-гранатовым" в огромную сумму. 

"Барселоне" придется продать некоторых лидеров команды, сообщает Mundo Deportivo

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Ханс-Дитер Флик попросил президента "Барселоны" Жоана Лапорту найти деньги на трансферы звезд мирового футбола. Немецкий специалист не сомневается, что его план по усилению состава удастся выполнить. 

Йозуа Киммих
Йозуа Киммих после матча сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker

Кто может перейти в "Барселону" 

Главной трансферной целью каталонского клуба является 29-летний полузащитник Йозуа Киммих. Через год у него заканчивается контракт с "Баварией", и футболист хочет уйти из мюнхенского клуба. Немцы хотят получить за его трансфер 50 млн евро. Флик не сомневается, что сумеет убедить Киммиха перейти в "Барселону". 

Ханс-Дитер Флик и Жоан Лапорта
Ханс-Дитер Флик и Жоан Лапорта. Фото: Reuters

Также каталонцы интересуются 21-летним вингером "Атлетика" Нико Уильямсом. Клуб из Бильбао не стремится продавать игрока, но щедрое предложение может заставить басков передумать. 

"Барселоне" придется продать несколько игроков, чтобы получить деньги на трансфере. Каталонцы ищут потенциальных покупателей на Рональда Араухо, Фрэнки Де Йонга и Роберта Левандовского. 

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топклуб. 

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Футбол трансферы
Ханс-Дитер Флик
Йозуа Киммих
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футбол
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Барселона

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