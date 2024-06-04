Барселона охотится за двумя звездами мирового футбола

Роберт Левандовский (справа) и Ламин Ямал. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик определился с выбором игроков, которые должны пополнить каталонскую команду. Два трансфера могут обойтись "сине-гранатовым" в огромную сумму.

"Барселоне" придется продать некоторых лидеров команды, сообщает Mundo Deportivo.

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Йозуа Киммих после матча сборной Германии. Фото: Reuters/Heiko Becker

Кто может перейти в "Барселону"

Главной трансферной целью каталонского клуба является 29-летний полузащитник Йозуа Киммих. Через год у него заканчивается контракт с "Баварией", и футболист хочет уйти из мюнхенского клуба. Немцы хотят получить за его трансфер 50 млн евро. Флик не сомневается, что сумеет убедить Киммиха перейти в "Барселону".

Ханс-Дитер Флик и Жоан Лапорта. Фото: Reuters

Также каталонцы интересуются 21-летним вингером "Атлетика" Нико Уильямсом. Клуб из Бильбао не стремится продавать игрока, но щедрое предложение может заставить басков передумать.

"Барселоне" придется продать несколько игроков, чтобы получить деньги на трансфере. Каталонцы ищут потенциальных покупателей на Рональда Араухо, Фрэнки Де Йонга и Роберта Левандовского.

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