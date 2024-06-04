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Польща — Україна — де та коли дивитись товариський матч

4 червня 2024 16:22
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Польща — Україна — де та коли можна подивитись товариський матч
Збірна України. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Збірна України проведе другий матч у рамках підготовки до Євро-2024. Команди України та Польщі зустрінуться 7 червня у Варшаві.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірні України та Польщі зустрінуться на Національному стадіоні у Варшаві 7 червня. Матч розпочнеться о 21:45. 

В Україні товариський матч можна буде подивитись на медіаплатформі MEGOGO. Крім цього, відеотрансляція буде доступна на регіональних каналах "Суспільного". 

Варто зазначити, що букмекери не бачать остаточного лідера майбутнього товариського матчу. Коефіцієнт на перемогу польської команди — 2,60, на нічию — 3,10, а на перемогу України — 2,75.

Поєдинок обслуговуватиме англійська бригада на чолі з Ендрю Медлі.

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Польща
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