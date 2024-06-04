Польща — Україна — де та коли можна подивитись товариський матч

Збірна України. Фото: УАФ

Збірна України проведе другий матч у рамках підготовки до Євро-2024. Команди України та Польщі зустрінуться 7 червня у Варшаві.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Польща — Україна — де дивитись

Збірні України та Польщі зустрінуться на Національному стадіоні у Варшаві 7 червня. Матч розпочнеться о 21:45.

В Україні товариський матч можна буде подивитись на медіаплатформі MEGOGO. Крім цього, відеотрансляція буде доступна на регіональних каналах "Суспільного".

Варто зазначити, що букмекери не бачать остаточного лідера майбутнього товариського матчу. Коефіцієнт на перемогу польської команди — 2,60, на нічию — 3,10, а на перемогу України — 2,75.

Поєдинок обслуговуватиме англійська бригада на чолі з Ендрю Медлі.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб.

Флік попросив "Барселону" придбати двох світових зірок, які повернуть клубу чемпіонство.

Мбаппе отримає від Реала 150 млн євро і забере номер Модрича.

Шевченко зробив Шольцу подарунок під час матчу Німеччина — Україна.

Нагельсман розповів, який гравець збірної України його здивував.