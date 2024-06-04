Мбаппе хоче забрати ігровий номер Модрича в Реалі

Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Мадридський "Реал" погодився виплатити Кіліану Мбаппе солідні підйомні за трансфер гравця. Французький форвард міг отримати від "бланкос" ще більшу суму, але відмовився від грошей.

Мбаппе вже вибрав номер, під яким гратиме в "Реалі", повідомляє Marca.

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Кіліан Мбаппе та мадридський "Реал" офіційно підтвердили перехід французького футболіста. Він уже подякував уболівальникам іспанської команди за підтримку. Форварда привітали легенди "королівського клубу" на чолі з Кріштіану Роналду.

Маленький Кіліан Мбаппе та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Умови трансферу Мбаппе до "Реала"

Контракт 25-річного футболіста із "ПСЖ" завершився на початку червня. Це дозволило Мбаппе перейти до мадридського клубу на правах вільного агента. При цьому "Реал" заплатить Кіліану 150 євро. Платежі будуть поділені на декілька частин та виплачені за п'ять років.

Родина Мбаппе просила футболіста вимагати від "Реала" більшу суму, але він відмовився від цієї ідеї.

У наступному сезоні форвард гратиме під номером 9. Через рік, коли Лука Модрич піде з клубу, француз візьме собі улюблений 10-й номер, під яким зараз виступає хорват.

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