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Мбаппе получит от Реала 150 млн евро и заберет номер Модрича

4 июня 2024 13:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе хочет забрать игровой номер Модрича в Реале
Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: instagram.com/k.mbappe/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" согласился выплатить Килиану Мбаппе солидные подъемные за трансфер игрока. Французский форвард мог получить от "бланкос" еще большую сумму, но отказался от денег. 

Мбаппе уже выбрал номер, под которым будет играть в "Реале", сообщает Marca

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Килиан Мбаппе и мадридский "Реал" официально подтвердили переход французского футболиста. Он уже поблагодарил болельщиков испанской команды за поддержку. Форварда поздравили легенды "королевского клуба" во главе с Криштиану Роналду. 

Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду
Маленький Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Условия трансфера Мбаппе в "Реал" 

Контракт 25-летнего футболиста с "ПСЖ" завершился в начале июня. Это позволило Мбаппе перейти в мадридский клуб на правах свободного агента. При это "Реал" заплатит Килиану 150 евро. Платежи будут разделены на несколько частей и выплачены в пяти лет. 

Родственники Мбаппе просили футболиста потребовать от "Реала" большую сумму, но он отказался от этой идеи. 

В следующем сезоне форвард будет играть под номером 9. Через год, когда Лука Модрич уйдет из клуба, француз возьмет себе любимый 10 номер, под которым сейчас выступает хорват. 

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топклуб. 

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Килиан Мбаппе
Реал Мадрид
футбол
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Футбол трансферы

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