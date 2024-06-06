Лунін може перейти в інший відомий іспанський клуб

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може залишити "Реал" перед стартом нового сезону. Футболіст ухвалить рішення про своє майбутнє після Євро-2024.

У разі згоди на трансфер Лунін продовжить виступати у Ла-Лізі, повідомляє El Gol Digital.

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Андрій Лунін провів найуспішніший сезон у "Реалі" та допоміг мадридській команді вийти у фінал Ліги чемпіонів. Проте "бланкос" виграли трофей без українця, який спостерігав за матчем із лави запасних. Тренерський штаб "Реала" не готовий відповісти на запитання, хто буде основним воротарем команди наступного сезону.

Андрій Лунін із Кубком чемпіонів. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Куди може піти Лунін

Мадридський "Атлетіко" шукає заміну основному голкіперу Яну Облаку, який зібрався перейти до одного з клубів Саудівської Аравії. Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне готовий гарантувати Андрію Луніну місце в основному складі своєї команди. Наставник вважає, що в такому разі його команда отримає хорошого воротаря та послабить головного суперника у Ла-Лізі.

"Реал" не збирається відпускати Луніна до "Атлетико". За контрактом українця "королівський клуб" може його продати за 250 млн євро. Проте в "Атлетіко" вважають, що важливо переконати Андрія погодитись на трансфер. Після цього він переконає "Реал" його відпустити.

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