Лунин может перейти в другой известный испанский клуб

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может уйти из "Реала" перед стартом нового сезона. Футболист примет решение о своем будущем после Евро-2024.

В случае согласия на трансфер Лунин продолжит выступать в Ла Лиге, сообщает El Gol Digital.

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Андрей Лунин провел самый успешный сезон в "Реале" и помог мадридской команде выйти в финал Лиги чемпионов. Однако "бланкос" выиграли трофей без украинца, который наблюдал за матчем со скамейки запасных. Тренерский штаб "Реала" не готов ответить на вопрос, кто будет основным вратарем команды в следующем сезоне.

Андрей Лунин с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Куда может уйти Лунин

Мадридский "Атлетико" ищет замену основному голкиперу Яну Облаку, который собрался перейти в один из клубов Саудовской Аравии. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне готов гарантировать Андрею Лунину место в основном составе своей команды. Наставник считает, что в таком случае его команда получит хорошего вратаря и ослабит главного соперника в Ла Лиге.

"Реал" не собирается отпускать Лунина в "Атлетико". По контракту украинца "королевский клуб" может его продать за 250 млн евро. Однако в "Атлетико" считают, что важно убедить Андрея согласиться на трансфер. После этого он убедит "Реал" его отпустить.

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