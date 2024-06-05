Николай Матвиенко прокомментировал гол Довбика в матче против Германии

Николай Матвиенко. Фото: Общественный спорт

Николай Матвиенко прокомментировал вероятный гол Артема Довбика в матче против Германии, который тот не реализовал, потому что находился в положении вне игры. По его словам, этот момент был неожиданным для многих игроков.

Об этом футболист рассказал в новом выпуске на канале Взбірна.ua.

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На вопрос журналиста сразу ли игроки поняли, что Довбик находится в офсайде после передачи Ярмоленко, он ответил, что момент был смешным.

"Это очень смешно, потому что мы с Зинченко переглянулись друг с другом, мы считали, что Ярмоленко бил по воротам. Мы посмеялись немного над этим. У нас достаточно сильная команда, многие игроки играют в Европе в сильных клубах. Поэтому я считаю, что еще подготовимся товарищескими играми и будем готовы к Евро", — поделился Матвиенко.

В матче против сборной Германии украинцам не удалось реализовать потенциально голевой момент. Ярмоленко головой передал мяч Довбику, который оказался в офсайде.

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