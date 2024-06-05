Микола Матвієнко прокоментував гол Довбика у матчі проти Німеччини

Матвієнко емоційно висловився про гол Довбика у матчі проти Німеччини
Микола Матвієнко прокоментував ймовірний гол Артема Довбика у матчі проти Німеччини, який той не реалізував, бо перебував у положенні поза грою. За його словами, цей момент був неочікуваний для багатьох гравців.
Про це футболіст розповів у новому випуску на каналі Взбірна.ua.
Матвієнко про удар Ярмоленка
На питання журналіста чи одразу гравці зрозуміли, що Довбик знаходиться у офсайді після передачі Ярмоленка, він відповів, що сам момент був смішним.
"Це дуже смішно, тому що ми з Зінченком переглянулися один з одним, ми вважали, що Ярмоленко бив по воротах. Ми посміялися трохи з цього. У нас доволі сильна команда, багато гравців грають у Європі в сильних клубах. Тому я вважаю, що ще підготуємося товариськими іграми і будемо готові на Євро", — поділився Матвієнко.
У матчі проти збірної Німеччини українцям не вдалось реалізувати потенційно гольовий момент. Ярмоленко головою передав мʼяча Довбику, який опинився в офсайді.
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