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Матвієнко емоційно висловився про гол Довбика у матчі проти Німеччини

5 червня 2024 12:57
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Микола Матвієнко прокоментував гол Довбика у матчі проти Німеччини
Микола Матвієнко. Фото: Суспільне спорт
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Микола Матвієнко прокоментував ймовірний гол Артема Довбика у матчі проти Німеччини, який той не реалізував, бо перебував у положенні поза грою. За його словами, цей момент був неочікуваний для багатьох гравців. 

Про це футболіст розповів у новому випуску на каналі Взбірна.ua.

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На питання журналіста чи одразу гравці зрозуміли, що Довбик знаходиться у офсайді після передачі Ярмоленка, він відповів, що сам момент був смішним. 

"Це дуже смішно, тому що ми з Зінченком переглянулися один з одним, ми вважали, що Ярмоленко бив по воротах. Ми посміялися трохи з цього. У нас доволі сильна команда, багато гравців грають у Європі в сильних клубах. Тому я вважаю, що ще підготуємося товариськими іграми і будемо готові на Євро",  — поділився Матвієнко. 

У матчі проти збірної Німеччини українцям не вдалось реалізувати потенційно гольовий момент. Ярмоленко головою передав мʼяча Довбику, який опинився в офсайді.

 

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Євро-2024
Микола Матвієнко
Артем Довбик
Збірна України з футболу

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