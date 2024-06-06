Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мудрик узнал, отпустит ли Челси его на Олимпийские игры arrow

Мудрик узнал, отпустит ли Челси его на Олимпийские игры

6 июня 2024 07:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мудрик узнал отпустит ли Челси его на Олимпийские игры
Михаил Мудрик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины Михаил Мудрик похоже не поможет Олимпийской сборной своей страны на Олимпиаде. Дело в том, что его клуб "Челси" решил не отпускать своих игроков на турнир.

Об этом сообщают британские журналисты, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

По информации MailSport, лондонцы заблокировали участие на Олимпиаде для Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.

Клуб не хочет, чтобы они после чемпионата Европы и Копа Америка ехали на еще один турнир, а затем не готовы начинать клубный сезон.

Олимпиада в Париже состоится во второй половине лета. В этот период футбольные клубы уже будут активно готовиться к новому сезону. Челси хочет, чтобы в распоряжении Энцо Марески были все игроки.

Мудрику ничего не говорили

Сам Мудрик любопытно прокомментировал инсайд британских СМИ. По словам Михаила, он пока не может опровергнуть или подтвердить эту информацию, полученную от прессы.

"Еще ничего не знаю. Мне никто ничего не говорил", — сказал Михаил Мудрик.

 

 

23-летний Мудрик в прошлом сезоне провел за Челси 41 матч во всех турнирах, в которых отличился семью голами и двумя результативными передачами. Также в активе Михаила суммарно 19 матчей и два гола за национальную сборную Украины.

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топ-клуб. 

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.

Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024 — что известно.

Матвиенко эмоционально высказался о голе Довбика в матче против Германии.

Трансферы в "Динамо" будут после Евро-2024 — Суркис поделился планами. 

Михаил Мудрик
Челси
Олимпийские игры
Сборная Украины по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня