Мудрик узнал, отпустит ли Челси его на Олимпийские игры

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины Михаил Мудрик похоже не поможет Олимпийской сборной своей страны на Олимпиаде. Дело в том, что его клуб "Челси" решил не отпускать своих игроков на турнир.

Об этом сообщают британские журналисты, передает Новини.LIVE.

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Клуб не хочет, чтобы они после чемпионата Европы и Копа Америка ехали на еще один турнир, а затем не готовы начинать клубный сезон.

Олимпиада в Париже состоится во второй половине лета. В этот период футбольные клубы уже будут активно готовиться к новому сезону. Челси хочет, чтобы в распоряжении Энцо Марески были все игроки.

Мудрику ничего не говорили

Сам Мудрик любопытно прокомментировал инсайд британских СМИ. По словам Михаила, он пока не может опровергнуть или подтвердить эту информацию, полученную от прессы.

"Еще ничего не знаю. Мне никто ничего не говорил", — сказал Михаил Мудрик.

23-летний Мудрик в прошлом сезоне провел за Челси 41 матч во всех турнирах, в которых отличился семью голами и двумя результативными передачами. Также в активе Михаила суммарно 19 матчей и два гола за национальную сборную Украины.

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