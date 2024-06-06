Мудрик дізнався, чи відпустить Челсі його на Олімпійські ігри

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Гравець збірної України Михайло Мудрик схоже не допоможе Олімпійській збірній своєї країни на Олімпіаді. Справа в тому, що його клуб "Челсі" вирішив не відпускати своїх гравців на цей турнір.

Про це повідомляють британські журналісти, передає Новини.LIVE.

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Клуб не хоче, щоб вони після чемпіонату Європи та Копа Америка їхали на ще один турнір, а потім неготовими розпочинали клубний сезон.

Олімпіада у Парижі відбудеться у другій половині літа. У цей період футбольні клуби вже активно готуватимуться до нового сезону. Челсі хоче, щоб у розпорядженні Енцо Марескі були всі гравці.

Мудрику нічого не казали

Сам Мудрик цікаво прокоментував інсайд британських ЗМІ. За словами Михайла, він поки що не може спростувати чи підтвердити цю інформацію, яку отримав від преси.

"Ще нічого не знаю. Мені ніхто нічого не говорив", — сказав Михайло Мудрик.

23-річний Мудрик минулого сезону провів за Челсі 41 матч у всіх турнірах, у яких відзначився сімома голами та двома результативними передачами. Також в активі Михайла сумарно 19 матчів та два голи за національну збірну України.

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