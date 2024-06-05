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Трансфери в Динамо будуть після Євро-2024 — Суркіс поділився планами

5 червня 2024 18:27
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Суркіс розкрив правду про трансфер Пихальонка до Динамо
Президент "Динамо" Ігор Суркіс під час тренування. Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" може продати деяких гравців команди під час літнього трансферного міжсезоння. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розповів про плани щодо залучення до команди нових гравців.

"Динамо" продовжує цікавитися Олександром Пихальонком, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Динамо" може запропонувати контракт одному з лідерів "Дніпра-1" Олександру Пихальонку. Півзахисник збірної України готовий змінити клуб, проте офіційно про трансфер поки не оголошують. Президент клубу назвав причину обережної поведінки "біло-синіх" на трансферному ринку.

Олександр Пихаленок може перейти до Динамо
Олександр Пихальонок може перейти до "Динамо". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Кого продасть "Динамо"

Ігор Суркіс заперечує можливість продажу когось із футболістів столичної команди. Президент "Динамо" заявив, що у нього немає офіційних пропозицій щодо трансферу Миколи Шапаренка чи Віталія Буяльського, хоча журналісти постійно публікують чутки про це.

"Ми не збираємося стояти з простягнутою рукою і когось про щось просити. Якщо на трансферному ринку з'являться гідні кандидати, ми їх запросимо. Це може статися після Євро-2024", — розповів Суркіс.

Микола Шапаренко
Шапаренко знову став лідером "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Також президент "Динамо" підтвердив, що клуб має гроші на придбання тих гравців, які потрібні тренерському штабу. Як приклад таких футболістів Суркіс назвав Пихальонка.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб.

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Динамо
спорт
Ігор Суркіс

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