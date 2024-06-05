Олексій Кащук пояснив, чому не хоче залишатись в "Шахтарі"

Гравець Шахтаря різко заявив, що не залишиться в клубі — що стало причиною
Півзахисник "Шахтаря" Олексій Кащук заявив, що не планує продовжувати контракт із клубом. Він прагне перейти у європейський клуб.
Про це він сказав у інтервʼю виданню Збірна.
Олексій Кащук поділився планами
Контракт Олексія із "Шахтарем" закінчується через місяць. Продовжувати його гравець не планує.
"Контракт закінчується через місяць. Продовжувати його я не буду і вже веду переговори з іншими клубами", — поділився він.
Водночас гравець не відкрив, з якими саме клубами в Європі наразі ведуться перемовини. Крім цього, на запитання журналіста про те, чи є у гравця образа на "Шахтар" за те, що "не давали грати та тренуватися з командою", він відповів неоднозначно.
"Звичайно, я б хотів тренуватися з командою, але мені зателефонували і сказали, що мене на збори не беруть. Після цього зі мною ніхто ніколи більше не зв'язувався із "Шахтаря". Не знаю, чиє це було рішення, напевно спільне", — сказав Кащук.
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