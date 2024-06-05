Олексій Кащук пояснив, чому не хоче залишатись в "Шахтарі"

Олексій Кащук. Фото: instagram.aleksey_kashchuk

Півзахисник "Шахтаря" Олексій Кащук заявив, що не планує продовжувати контракт із клубом. Він прагне перейти у європейський клуб.

Про це він сказав у інтервʼю виданню Збірна.

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Контракт Олексія із "Шахтарем" закінчується через місяць. Продовжувати його гравець не планує.

"Контракт закінчується через місяць. Продовжувати його я не буду і вже веду переговори з іншими клубами", — поділився він.

Водночас гравець не відкрив, з якими саме клубами в Європі наразі ведуться перемовини. Крім цього, на запитання журналіста про те, чи є у гравця образа на "Шахтар" за те, що "не давали грати та тренуватися з командою", він відповів неоднозначно.

"Звичайно, я б хотів тренуватися з командою, але мені зателефонували і сказали, що мене на збори не беруть. Після цього зі мною ніхто ніколи більше не зв'язувався із "Шахтаря". Не знаю, чиє це було рішення, напевно спільне", — сказав Кащук.

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