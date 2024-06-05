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Игрок Шахтера резко заявил, что не останется в клубе — что стало причиной

5 июня 2024 14:41
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Алексей Кащук объяснил, почему не хочет оставаться в "Шахтере"
Алексей Кащук. Фото: instagram.aleksey_kashchuk
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом. Он стремится перейти в европейский клуб.

Об этом он сказал в интервью изданию Збірна.

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Контракт Алексея с "Шахтером" истекает через месяц. Продолжать его игрок не планирует.

"Контракт истекает через месяц. Продолжать его я не буду и уже веду переговоры с другими клубами", — поделился он.

В то же время он не открыл, с какими именно клубами в Европе ведутся переговоры. Кроме того, на вопрос журналиста о том, есть ли у игрока обида на "Шахтер" за то, что "не давали играть и тренироваться с командой", он ответил неоднозначно.

"Конечно, я бы хотел тренироваться с командой, но мне позвонили по телефону и сказали, что меня на сборы не берут. После этого со мной никто никогда больше не связывался из "Шахтера". Не знаю, чье это было решение, наверное общее", — сказал Кащук.

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