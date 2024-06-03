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Шахтар посилить склад гравцем з мадридського Реала

3 червня 2024 18:55
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Вінісіус Тобіас повернеться до "Шахтаря"
Вінісіус Тобіас. Фото: instagram.com.vinitobias
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

 

Бразильський захисник Вінісіус Тобіас влітку повернеться до "Шахтаря". "Реал" вирішив не активувати опцію викупу правого захисника.

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Вінісіус Тобіас повернеться в "Шахтар"

Футболіст повернеться до "Шахтаря" та проведе в складі клубу передсезонні збори. Він може залишитися у складі "гірників".

Відомо, що 20-річний футболіст виступав за молодіжну збірну "Реала" з весни 2022 року. За основну команду він провів лише один матч — у третьому раунді Кубка Іспанії проти Арандини (3:1).

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Україна
ФК Шахтар
Вінісіус Жуніор
футбол

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