Вінісіус Тобіас повернеться до "Шахтаря"

Вінісіус Тобіас. Фото: instagram.com.vinitobias

Бразильський захисник Вінісіус Тобіас влітку повернеться до "Шахтаря". "Реал" вирішив не активувати опцію викупу правого захисника.

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Про це повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо.

Вінісіус Тобіас повернеться в "Шахтар"

Футболіст повернеться до "Шахтаря" та проведе в складі клубу передсезонні збори. Він може залишитися у складі "гірників".

🚨⚪️ Real Madrid have decided NOT to trigger the buy option clause for Brazilian right back Vinicius Tobias.



2004 born RB will return to Shakhtar Donetsk and start pre-season there with chances to stay at the club. pic.twitter.com/UgZBJsqFyR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024

Відомо, що 20-річний футболіст виступав за молодіжну збірну "Реала" з весни 2022 року. За основну команду він провів лише один матч — у третьому раунді Кубка Іспанії проти Арандини (3:1).

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