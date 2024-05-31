Шахтар продасть Судакова лише за однієї умови

Георгій Судаков на тренуванні у збірній України. Фото: скриншот YouTube

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков найближчим часом може перейти до іншого клубу. "Гірники" зацікавлені у продажу одного з лідерів команди.

"Шахтар" змінив трансферну вартість гравця, повідомив у соцмережі X журналіст Ніколо Скіра.

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Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна говорив, що клуб зможе заробити на трансфері Георгія Судакова щонайменше 60 млн євро. Тепер стало відомо, що донецький клуб хоче отримати свого гравця на десять мільйонів більше.

Георгій Судаков з уболівальником. Фото: скриншот YouTube

Претенденти на Судакова

У "Шахтарі" вважають, що після Євро-2024 зможуть вигідно продати півзахисника збірної України. Контракт Судакова з "гірниками" діє до літа 2028 року, так що донецький клуб може не поспішати з продажем гравця.

Судаков на шляху до табору збірної України. Фото: скриншот YouTube

Сам футболіст хоче продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії. На нього претендують представники УПЛ "Ліверпуль" та "Ньюкасл", а також італійські "Ювентус" та "Наполі".

У сезоні 2023/2024 Судаков зіграв за "Шахтар" 33 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.

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