Шахтер продаст Судакова только при одном условии

Георгий Судаков на тренировке в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков в ближайшее время может перейти в другой клуб. "Горняки" заинтересованы в продаже одного из лидеров команды.

"Шахтер" изменил трансферную стоимость игрока, сообщил в соцсети X журналист Николо Скира.

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Георгий Судаков с болельщиком. Фото: скриншот YouTube

Претенденты на Судакова

В "Шахтере" считают, что после Евро-2024 смогут выгодно продать полузащитника сборной Украины. Контракт Судакова с "горняками" действует до лета 2028 года, так что донецкий клуб может с не спешить с продажей игрока.

Судаков по пути в лагерь сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Сам футболист хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии. На него претендуют представители УПЛ "Ливерпуль" и "Ньюкасл", а также итальянские "Ювентус" и "Наполи".

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

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