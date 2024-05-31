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Шахтер продаст Судакова только при одном условии

31 мая 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер продаст Судакова только при одном условии
Георгий Судаков на тренировке в сборной Украины. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков в ближайшее время может перейти в другой клуб. "Горняки" заинтересованы в продаже одного из лидеров команды. 

"Шахтер" изменил трансферную стоимость игрока, сообщил в соцсети X журналист Николо Скира

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна говорил, что клуб сможет заработать на трансфере Георгия Судакова не менее 60 млн евро. Теперь стало известно, что донецкий клуб хочет получить за своего игрока на десять миллионов больше. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков с болельщиком. Фото: скриншот YouTube

Претенденты на Судакова 

В "Шахтере" считают, что после Евро-2024 смогут выгодно продать полузащитника сборной Украины. Контракт Судакова с "горняками" действует до лета 2028 года, так что донецкий клуб может с не спешить с продажей игрока. 

Георгий Судаков
Судаков по пути в лагерь сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Сам футболист хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии. На него претендуют представители УПЛ "Ливерпуль" и "Ньюкасл", а также итальянские "Ювентус" и "Наполи". 

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Ребров назвал задачи сборной Украины на Евро-2024.

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