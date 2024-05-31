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Миколенко рассказал, сможет ли сыграть на Евро-2024

31 мая 2024 13:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко рассказал, сможет ли сыграть на Евро-2024
Виталий Миколенко в лагере сборной Украины. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко получил травму в конце сезона. Были опасения, что он не поможет сборной Украины на чемпионате Европы по футболу.

Миколенко прокомментировал новости о том, как себя чувствует, в интервью официальному сайту УАФ. 

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Виталий Миколенко побывал на медицинских обследованиях и в Ливерпуле, и в Лондоне. Врачи пришли к выводу, что футболист сумел избежать тяжелой травмы. Нет необходимости проводить операцию. Защитник должен успеть восстановиться к началу Евро-2024. 

Сборная Украины
Сборная Украины перед матчем. Фото: УАФ

Что рассказал Миколенко 

Украинский футболист уже тренируется отдельно от партнеров по национальной команде. Он восстанавливается согласно заранее составленному плану. Травма оказалась без осложнений, и общая динамика восстановления футболиста является положительной. 

Миколенко надеется, что скоро сможет тренироваться в общей группе сборной Украины. Накануне футболисты собрались в лагере национальной команды. Все игроки в хорошем настроении и с нетерпением ждут товарищеские матчи накануне турнира. 

Евро-2024  начнется 14 июня. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с командами Румынии, Словакии и Бельгии. 

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Забарный назвал игроков "Динамо", которыми интересуются в АПЛ.

Шовковский назвал главное разочарование в "Динамо" и поделился планами на новый сезон. 

Сабо назвал футболиста "Динамо", который скоро сменит клуб.

футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Виталий Миколенко

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