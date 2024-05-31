Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Миколенко розповів, чи зможе зіграти на Євро-2024 arrow

Миколенко розповів, чи зможе зіграти на Євро-2024

31 травня 2024 13:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко розповів, чи зможе зіграти на Євро-2024
Віталій Миколенко у таборі збірної України. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко отримав травму наприкінці сезону. Було побоювання, що він не допоможе збірній України на чемпіонаті Європи з футболу.

Миколенко прокоментував новини про те, як почувається, в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

Читайте також:

Віталій Миколенко побував на медичних обстеженнях і Ліверпулі, і Лондоні. Лікарі дійшли висновку, що футболіст зумів уникнути тяжкої травми. Нема потреби проводити операцію. Захисник має встигнути відновитись до початку Євро-2024.

Збірна України
Збірна України перед матчем Фото: УАФ

Що розповів Миколенко

Український футболіст уже тренується окремо від партнерів із національної команди. Він відновлюється згідно із заздалегідь складеним планом. Травма виявилася без ускладнень, і загальна динаміка відновлення футболіста є позитивною.

Миколенко сподівається, що скоро зможе тренуватись у загальній групі збірної України. Напередодні футболісти зібралися у таборі національної команди. Усі гравці в хорошому настрої та з нетерпінням чекають на товариські матчі напередодні турніру.

Євро-2024 розпочнеться 14 червня. Збірна України на груповому етапі зіграє з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.

Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Забарний назвав гравців "Динамо", якими цікавляться в АПЛ.

Шовковський назвав головне розчарування у "Динамо" та поділився планами на новий сезон. 

Сабо назвав футболіста "Динамо", який скоро змінить клуб. 

футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Віталій Миколенко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище