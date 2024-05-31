Миколенко розповів, чи зможе зіграти на Євро-2024

Віталій Миколенко у таборі збірної України. Фото: УАФ

Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко отримав травму наприкінці сезону. Було побоювання, що він не допоможе збірній України на чемпіонаті Європи з футболу.

Миколенко прокоментував новини про те, як почувається, в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Віталій Миколенко побував на медичних обстеженнях і Ліверпулі, і Лондоні. Лікарі дійшли висновку, що футболіст зумів уникнути тяжкої травми. Нема потреби проводити операцію. Захисник має встигнути відновитись до початку Євро-2024.

Збірна України перед матчем Фото: УАФ

Що розповів Миколенко

Український футболіст уже тренується окремо від партнерів із національної команди. Він відновлюється згідно із заздалегідь складеним планом. Травма виявилася без ускладнень, і загальна динаміка відновлення футболіста є позитивною.

Миколенко сподівається, що скоро зможе тренуватись у загальній групі збірної України. Напередодні футболісти зібралися у таборі національної команди. Усі гравці в хорошому настрої та з нетерпінням чекають на товариські матчі напередодні турніру.

Євро-2024 розпочнеться 14 червня. Збірна України на груповому етапі зіграє з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.

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