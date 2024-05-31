Ребров назвал задачи сборной Украины на Евро-2024
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит национальную команду к серии товарищеских поединков. В этих матчах "сине-желтые" будут готовиться к Евро-2024.
Сборная Украины уже собралась в полном составе и провела первую тренировку в Германии, сообщает официальный сайт УАФ.
Все футболисты сборной Украины прибыли в лагерь команды в Германии. Игроки уже записали несколько интервью и приступили к тренировкам. Главный тренер "сине-желтых" назвал цели команды на Евро-2024.
Что Ребров сказал о сборной Украины
Наставник национальной команды признал, что игроки и болельщики возлагают большие надежды на континентальное первенство. Задачей тренерского штаба является правильно подготовить сборную к турниру.
"Этот сезон был очень успешным для многих игроков национальной команды. Но сейчас надо забыть об этом, немного отдохнуть и сосредоточиться на новой цели. Надеюсь, что все травмированные игроки уже через два дня вернутся в строй", — заявил Ребров.
Год назад тренер дебютировал в роли наставника сборной Украины товарищеским матчем с Германией. В скором времени "сине-желтые" проведут новый поединок с Бундестим. Ребров не сомневается, что его команда приложит максимум усилий, чтобы успешно выступить на Евро-2024.
У сборной Украины запланировано три контрольных спарринга перед турниром:
- 3 июня — Германия — Украины;
- 7 июня — Польша — Украина;
- 11 июня — Молдова — Украина.
Чемпионат Европы по футболу начнется 14 июня.
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