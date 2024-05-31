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Ребров назвал задачи сборной Украины на Евро-2024

31 мая 2024 14:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров назвал задачи сборной Украины на Евро-2024
Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит национальную команду к серии товарищеских поединков. В этих матчах "сине-желтые" будут готовиться к Евро-2024. 

Сборная Украины уже собралась в полном составе и провела первую тренировку в Германии, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Все футболисты сборной Украины прибыли в лагерь команды в Германии. Игроки уже записали несколько интервью и приступили к тренировкам. Главный тренер "сине-желтых" назвал цели команды на Евро-2024. 

Что Ребров сказал о сборной Украины 

Наставник национальной команды признал, что игроки и болельщики возлагают большие надежды на континентальное первенство. Задачей тренерского штаба является правильно подготовить сборную к турниру. 

"Этот сезон был очень успешным для многих игроков национальной команды. Но сейчас надо забыть об этом, немного отдохнуть и сосредоточиться на новой цели. Надеюсь, что все травмированные игроки уже через два дня вернутся в строй", — заявил Ребров. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров проводит тренировку. Фото: УАФ

Год назад тренер дебютировал в роли наставника сборной Украины товарищеским матчем с Германией. В скором времени "сине-желтые" проведут новый поединок с Бундестим. Ребров не сомневается, что его команда приложит максимум усилий, чтобы успешно выступить на Евро-2024. 

У сборной Украины запланировано три контрольных спарринга перед турниром: 

  • 3 июня — Германия — Украины; 
  • 7 июня — Польша — Украина; 
  • 11 июня — Молдова — Украина. 

Чемпионат Европы по футболу начнется 14 июня. 

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

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Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
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