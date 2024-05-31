Ребров назвал задачи сборной Украины на Евро-2024

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит национальную команду к серии товарищеских поединков. В этих матчах "сине-желтые" будут готовиться к Евро-2024.

Сборная Украины уже собралась в полном составе и провела первую тренировку в Германии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Что Ребров сказал о сборной Украины

Наставник национальной команды признал, что игроки и болельщики возлагают большие надежды на континентальное первенство. Задачей тренерского штаба является правильно подготовить сборную к турниру.

"Этот сезон был очень успешным для многих игроков национальной команды. Но сейчас надо забыть об этом, немного отдохнуть и сосредоточиться на новой цели. Надеюсь, что все травмированные игроки уже через два дня вернутся в строй", — заявил Ребров.

Сергей Ребров проводит тренировку. Фото: УАФ

Год назад тренер дебютировал в роли наставника сборной Украины товарищеским матчем с Германией. В скором времени "сине-желтые" проведут новый поединок с Бундестим. Ребров не сомневается, что его команда приложит максимум усилий, чтобы успешно выступить на Евро-2024.

У сборной Украины запланировано три контрольных спарринга перед турниром:

3 июня — Германия — Украины;

7 июня — Польша — Украина;

11 июня — Молдова — Украина.

Чемпионат Европы по футболу начнется 14 июня.

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