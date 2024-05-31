Ребров назвав завдання збірної України на Євро-2024

Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Головний тренер збірної України Сергій Ребров готує національну команду до серії товариських поєдинків. У цих матчах "синьо-жовті" готуватимуться до Євро-2024.

Збірна України вже зібралася у повному складі та провела перше тренування у Німеччині, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Усі футболісти збірної України прибули до табору команди у Німеччині. Гравці вже записали кілька інтерв'ю та розпочали тренування. Головний тренер "синьо-жовтих" назвав цілі команди на Євро-2024.

Що Ребров сказав про збірну України

Наставник національної команди визнав, що гравці та вболівальники покладають великі надії на континентальну першість. Завданням тренерського штабу є правильно підготувати збірну до турніру.

"Цей сезон був дуже успішним для багатьох гравців національної команди. Але зараз треба забути про це, трохи відпочити й зосередитися на новій меті. Сподіваюся, що всі травмовані гравці вже за два дні повернуться до ладу", — заявив Ребров.

Сергій Ребров проводить тренування. Фото: УАФ

Рік тому тренер дебютував у ролі наставника збірної України товариським матчем із Німеччиною. Незабаром "синьо-жовті" проведуть новий поєдинок із Бундестім. Ребров не сумнівається, що його команда докладе максимум зусиль, аби успішно виступити на Євро-2024.

У збірної України заплановано три контрольні спаринги перед турніром:

3 червня — Німеччина — України;

7 червня — Польща — Україна;

11 червня — Молдова — Україна.

Чемпіонат Європи з футболу розпочнеться 14 червня.

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