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Шахтер усилит состав игроком из мадридского Реала

3 июня 2024 18:55
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Винисиус Тобиас вернется в "Шахтер"
Винисиус Тобиас. Фото: instagram.com.vinitobias
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Бразильский защитник Винисиус Тобиас летом вернется в "Шахтер". Реал решил не активировать опцию выкупа правого защитника.

Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

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Винисиус Тобиас вернется в "Шахтер"

Футболист вернется в "Шахтер" и проведет в составе клуба предсезонное собрание. Он может остаться в составе "горняков".

Известно, что 20-летний футболист выступал за молодежную сборную "Реала" весной 2022 года. За основную команду он провел всего один матч — в третьем раунде Кубка Испании против Арандины (3:1).

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

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Украина
ФК Шахтер
Винисиус Жуниор
футбол

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