Винисиус Тобиас. Фото: instagram.com.vinitobias

Бразильский защитник Винисиус Тобиас летом вернется в "Шахтер". Реал решил не активировать опцию выкупа правого защитника.

Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Читайте также:

Винисиус Тобиас вернется в "Шахтер"

Футболист вернется в "Шахтер" и проведет в составе клуба предсезонное собрание. Он может остаться в составе "горняков".

🚨⚪️ Реальная Мадрид должен был выяснить, что не готовы к покупке опции clause для Brazilian right back Vinicius Tobias.



2004 born RB will return to Shakhtar Donetsk and start pre-season there with changes to stay at the club. pic.twitter.com/UgZBJsqFyR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) Июнь 3, 2024

Известно, что 20-летний футболист выступал за молодежную сборную "Реала" весной 2022 года. За основную команду он провел всего один матч — в третьем раунде Кубка Испании против Арандины (3:1).

Напомним, Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" после Евро-2024.

Довбик рассказал о своем прозвище в "Жироне" и назвал задачу на Евро-2024.

Максимов принял неожиданное решение в тренерской карьере.

Лунин может больше не сыграть за "Реал" ни одного матча.

"Кривбасс" получил предложения продать Дибанго в Европу — какое решение приняли в клубе.