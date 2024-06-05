Суркис раскрыл правду о трансфере Пихаленка в Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис во время тренировки. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" может продать некоторых игроков команды во время летнего трансферного межсезонья. Президент "бело-синих" Игорь Суркис рассказал о планах по привлечению в команду новых игроков.

"Динамо" продолжает интересоваться Александром Пихаленком, сообщает "ТаТоТаке".

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Александр Пихаленок может перейти в "Динамо". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Кого продаст "Динамо"

Игорь Суркис отрицает возможность ухода кого-то из футболистов столичной команды. Президент "Динамо" заявил, что у него нет официальных предложений по трансферу Николая Шапаренко или Виталия Буяльского, хотя журналисты постоянно публикуют слухи об их возможном уходе.

"Мы не собирается стоять с протянутой рукой и кого-то о чем-то просить. Если на трансферном рынке появятся достойные кандидаты, мы их пригласим. Это может произойти после Евро-2024", — рассказал Суркис.

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Также президент "Динамо" подтвердил, что у клуба есть деньги на переход тех игроков, которые нужны тренерскому штабу. В качестве примера таких футболистов Суркис назвал Пихаленка.

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