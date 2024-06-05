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Трансферы в Динамо будут после Евро-2024 — Суркис поделился планами

5 июня 2024 18:27
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Суркис раскрыл правду о трансфере Пихаленка в Динамо
Президент "Динамо" Игорь Суркис во время тренировки. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" может продать некоторых игроков команды во время летнего трансферного межсезонья. Президент "бело-синих" Игорь Суркис рассказал о планах по привлечению в команду новых игроков. 

"Динамо" продолжает интересоваться Александром Пихаленком, сообщает "ТаТоТаке". 

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"Динамо" может предложить контракт одному из лидеров "Днепра-1" Александру Пихаленку. Полузащитник сборной Украины готов сменить клуб, однако официально о трансфере пока не объявляют. Президент клуба назвал причину осторожного поведения "бело-синих" на трансферном рынке. 

Александр Пихаленок может перейти в Динамо
Александр Пихаленок может перейти в "Динамо". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Кого продаст "Динамо" 

Игорь Суркис отрицает возможность ухода кого-то из футболистов столичной команды. Президент "Динамо" заявил, что у него нет официальных предложений по трансферу Николая Шапаренко или Виталия Буяльского, хотя журналисты постоянно публикуют слухи об их возможном уходе. 

"Мы не собирается стоять с протянутой рукой и кого-то о чем-то просить. Если на трансферном рынке появятся достойные кандидаты, мы их пригласим. Это может произойти после Евро-2024", — рассказал Суркис. 

Николай Шапаренко
Шапаренко снова стал лидером "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Также президент "Динамо" подтвердил, что у клуба есть деньги на переход тех игроков, которые нужны тренерскому штабу. В качестве примера таких футболистов Суркис назвал Пихаленка. 

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топ-клуб. 

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Динамо
спорт
Игорь Суркис

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