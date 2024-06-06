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Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из Манчестер Сити — что известно

6 июня 2024 08:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кевин Де Брюйне обсудил с Гвардиолой уход из Манчестер Сити
Кевин Де Брюйне в матче за "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник английского "Манчестер Сити" может в ближайшее время сменить команду. Бельгийский футболист уже обсудил тему своего ухода с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой. 

У Де Брюйне есть несколько выгодных предложений, сообщает Daily Mail

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Кевин де Брюйне изменил решение остаться в "Манчестер Сити" до конца контракта с клубом. Его соглашение с "горожанами" действует до лета 2025 года, однако 32-летний футболист может сменить команду уже в ближайшие месяцы. 

Куда уйдет Де Брюйне 

У полузащитника "Манчестер Сити" есть предложения от европейских клубов. Изначально Кевин думал над тем, чтобы через год принять одно из них. Однако недавно с агентом бельгийца связались представители клубов из Саудовской Аравии. 

Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне в сборной Бельгии. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Известно о том, что "Аль-Хиляль" предложил Де Брюйне контракт на два года с зарплатой в 80 млн евро в год. Это сделает бельгийца одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. Полузащитника "Сити" близок к тому, чтобы принять это предложение. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола посоветовал ему согласиться на трансфер. 

В сезоне 2023/2024 Де Брюйне сыграл 26 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 17 результативных передач. 

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Кевин Де Брюйне
Манчестер Сити
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