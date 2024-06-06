Кевин Де Брюйне обсудил с Гвардиолой уход из Манчестер Сити

Кевин Де Брюйне в матче за "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Carl Recine

Полузащитник английского "Манчестер Сити" может в ближайшее время сменить команду. Бельгийский футболист уже обсудил тему своего ухода с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

У Де Брюйне есть несколько выгодных предложений, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Кевин де Брюйне изменил решение остаться в "Манчестер Сити" до конца контракта с клубом. Его соглашение с "горожанами" действует до лета 2025 года, однако 32-летний футболист может сменить команду уже в ближайшие месяцы.

Куда уйдет Де Брюйне

У полузащитника "Манчестер Сити" есть предложения от европейских клубов. Изначально Кевин думал над тем, чтобы через год принять одно из них. Однако недавно с агентом бельгийца связались представители клубов из Саудовской Аравии.

Кевин Де Брюйне в сборной Бельгии. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Известно о том, что "Аль-Хиляль" предложил Де Брюйне контракт на два года с зарплатой в 80 млн евро в год. Это сделает бельгийца одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире. Полузащитника "Сити" близок к тому, чтобы принять это предложение. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола посоветовал ему согласиться на трансфер.

В сезоне 2023/2024 Де Брюйне сыграл 26 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 17 результативных передач.

Напомним, Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.

Михаил Мудрик узнал, отпустит ли "Челси" его на Олимпийские игры.

Матвиенко эмоционально высказался о голе Довбика в матче против Германии.

"Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топ-клуб.

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.