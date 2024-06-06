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Де Брюйне сказав Гвардіолі про бажання піти з Манчестер Сіті — що відомо

6 червня 2024 08:22
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Кевін Де Брюйне обговорив з Гвардіолою відхід з Манчестер Сіті
Кевін Де Брюйне у матчі за "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" може найближчим часом змінити команду. Бельгійський футболіст уже обговорив тему свого звільнення з головним тренером "містян" Хосепом Гвардіолою.

Де Брюйне має декілька вигідних пропозицій, повідомляє Daily Mail.

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Кевін де Брюйне змінив рішення залишитися в "Манчестер Сіті" до кінця контракту з клубом. Його угода з "містянами" діє до літа 2025 року, проте 32-річний футболіст може змінити команду вже найближчими місяцями.

Куди піде Де Брюйне

Півзахисник "Манчестер Сіті" має пропозиції від європейських клубів. Спочатку Кевін думав над тим, щоб за рік прийняти одне з них. Проте нещодавно з агентом бельгійця зв'язалися представники клубів із Саудівської Аравії.

Кевін Де Брюйне
Кевін Де Брюйне у збірній Бельгії. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Відомо про те, що "Аль-Хіляль" запропонував Де Брюйне контракт на два роки із зарплатою 80 млн євро на рік. Це зробить бельгійця одним із найбільш високооплачуваних гравців у світі. Півзахисника "Сіті" близький до того, щоб ухвалити цю пропозицію. Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола порадив йому погодитись на трансфер.

У сезоні 2023/2024 Де Брюйне зіграв 26 матчів у всіх турнірах. Він забив 6 голів та зробив 17 результативних передач.

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Кевін Де Брюйне
Манчестер Сіті
футбол
спорт
Футбол трансфери

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