Зінченко піде з Арсенала до одного з найбільш титулованих клубів світу

Олександр Зінченко із футболістами збірної Німеччини. Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник збірної України Олександр Зінченко може більше не зіграти жодного матчу за "Арсенал". Лондонці готуються до трансферу футболіста

"Каноніри" хочуть оформити трансфер Зінченка одразу після Євро-2024, повідомляє Daily Mail.

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Віцекапітан збірної України змінить клуб цього літа. Олександр Зінченко не входить до планів тренерського штабу "Арсенала" наступного сезону. Мікель Артета попросив керівництво "канонірів" продати гравця, щоб отримати гроші на трансфер нових футболістів.

Олександр Зінченко після матчу збірної України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Зінченко близький до переїзду до Німеччини

Головним претендентом на українського футболіста є "Баварія". Новий головний тренер мюнхенського клубу Венсан Компані включив захисника "Арсенала" до списку гравців, яких хоче бачити на "Альянц Арені". Згідно з інформацією журналістів, "Баварія" вже зробила "Арсеналу" пропозицію щодо Олександра.

Контракт Зінченка з "канонірами" спливає 2026 року. Англійський клуб хоче заробити на трансфері футболіста 40 млн євро. "Баварія" запропонувала 32 млн і сподівається переконати "Арсенал" погодитись на цю умову. Офіційно про перехід українця можуть оголосити одразу після закінчення Євро-2024.

У сезоні-2023/2024 Зінченко зіграв 35 матчів у всіх турнірах. Він забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

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