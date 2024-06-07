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Роналду розчарувався в Саудівській Аравії та хоче повернутися до Європи — деталі

7 червня 2024 09:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кріштіану Роналду збирається перейти до одного з європейських клубів
Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальський футболіст Кріштіану Роналду готується до нового трансферу. Атакувальний півзахисник "Аль-Насра" хоче виїхати із Саудівської Аравії.

Роналду збирається підписати контракт з одним із європейських клубів, повідомляє A Bola.

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Кріштіану Роналду завершив у "Аль-Насрі" вже другий сезон, але так і не зміг виграти чемпіонат Саудівської Аравії. Клубу, в якому виступає португальський футболіст, не вдається перервати гегемонію "Аль-Іттіхада" та "Аль-Хіляля".

Де гратиме Роналду

Контракт португальця з "Аль-Насром" діє до літа 2025 року. Але футболіст уже веде переговори з клубом про достроковий догляд. Попри те, що саудівський клуб платить Кріштіану понад 100 млн євро на рік, Роналду хоче повернутися до Європи. Ще однією причиною від'їзду із Саудівської Аравії стане те, що родині футболіста не комфортно в Ер-Ріяді.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду із сім'єю. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду планує повернутися до "Аль-Насра" під час зимової паузи в європейських лігах. Також він залишиться амбасадором Саудівської Аравії у світі. У Кріштіану вже є усна домовленість про повернення до "Спортінга", в якому він колись розпочинав кар'єру. Клуб з Лісабона став чемпіоном Португалії й хоче посилити склад одним із найрезультативніших гравців світу.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду у чудовій фізичній формі. Фото: instagram.com/cristiano/

Минулого сезону Роналду зіграв на клубному рівні 41 матч. Він забив 42 голи та зробив 12 результативних передач.

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Кріштіану Роналду
футбол
спорт
Аль-Наср
Футбол трансфери

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