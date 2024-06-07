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Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу — детали

7 июня 2024 09:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Криштиану Роналду собирается перейти в один из европейских клубов
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Португальский футболист Криштиану Роналду готовится к новому трансферу. Атакующий полузащитник "Аль-Насра" хочет уехать из Саудовской Аравии. 

Роналду собирается подписать контракт с одним из европейских клубов, сообщает A Bola

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Криштиану Роналду завершил в "Аль-Насре" уже второй сезон, но так и не сумел выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Клубу, в котором выступает португальский футболист, не удается прервать гегемонию "Аль-Иттихада" и "Аль-Хиляля". 

Где будет играть Роналду 

Контракт португальца с "Аль-Насром" действует до лета 2025 года. Но футболист уже ведет переговоры с клубом о досрочном уходе. Несмотря на то, что саудовский клуб платит Криштиану больше 100 млн евро в год, Роналду хочет вернуться в Европу. Еще одной причиной отъезда из Саудовской Аравии станет то, что семье футболиста не комфортно в Эр-Рияде. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду с семьей. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду планирует вернуться в "Аль-Наср" во время зимней паузы в европейских лигах. Также он останется амбассадором Саудовской Аравии в мире. У Криштиану уже есть устная договоренность о возвращении в "Спортинг", в котором он когда-то начинал карьеру. Клуб из Лиссабона стал чемпионом Португалии и хочет усилить состав одним из самых результативных игроков мира. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в прекрасной физической форме. Фото: instagram.com/cristiano/

В минувшем сезоне Роналду сыграл на клубном уровне 41 матч. Он забил 42 гола и сделал 12 результативных передач. 

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

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Криштиану Роналду
футбол
спорт
Аль-Наср
Футбол трансферы

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