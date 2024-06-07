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Циганков готується піти з Жирони — українцем цікавиться європейський гранд

7 червня 2024 08:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков може перейти в один із найвідоміших італійських клубів
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник "Жирони" та збірної України Віктор Циганков весь минулий сезон був у тіні партнера з іспанської команди Артема Довбика. При цьому гра хавбека продовжує привертати до нього увагу відомих клубів.

Інтерес одного із грандів до Циганкова може призвести до трансферу футболіста, повідомляє Tutto Mercato.

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Віктор Циганков провів успішний сезон у складі "Жирони" та допоміг команді вперше в історії вийти до Ліги чемпіонів. Український футболіст провів 34 матчі, в яких забив 8 голів та зробив 7 результативних передач. Його контракт із "Жироною" діє до літа 2027 року, але півзахисник може змінити клуб у найближчі тижні.

Переїзд Циганкова до Італії

Українським хавбеком цікавляться клуби з Англії, Іспанії, Франції та Італії. Але один із них збирається зробити "Жироні" вигідну пропозицію щодо трансферу гравця. Головним претендентом на Циганкова вважався лондонський "Арсенал", але конкуренцію "канонірам" готовий скласти італійський "Мілан".

Віктор Циганков
Віктор Циганков удома. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Россонері" збираються оформити декілька трансферів, які мають допомогти команді повернутись до боротьби за Скудетто. Одним із новачків "Мілана" має стати Циганкова. Італійці готові запропонувати за Віктора 30 млн євро.

Жирона хоче дочекатися закінчення Євро-2024, на якому Циганков може успішно виступити. Це збільшить трансферну вартість футболіста. "Мілан" хоче оформити перехід українця якнайшвидше.

Нагадаємо, Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

Лідер збірної України з футболу відмовився їхати на Олімпіаду до Парижа.

Кевін Де Брюйне сказав Гвардіолі про бажання піти з "Манчестер Сіті".

Футбол трансфери
футбол
спорт
Жирона
Віктор Циганков

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