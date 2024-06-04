Індонезія — Україна — збірна України U-23 із розгромним рахунком перемогла у матчі

Збірна України U-23 із розгромним рахунком перемогла індонезійців — відео голів
Збірна України U-23 розпочала виступ на міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції матчем проти Індонезії U-20. Наша збірна зуміла здобути перемогу у поєдинку з рахунком 0:3.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Результати матчу Індонезія U-20 – Україна U-23
Матч розпочався зі швидких атак українців. Вже на 9-й хвилині Геннадій Синчук вивів Україну вперед та відкрив рахунок.
Подвоїти рахунок вдалось Миколі Михайленку — на 30-й хвилині футболіст скористався помилкою захисників команди суперників та завершив атаку забитим голом у площину воріт індонезійців.
Третій гол у ворота суперників реалізував Олег Федор на 59-й хвилині. Він влучно зіграв головою та вдало завершив контратаку збірної України.
Наприкінці другого тайму українці спробували провести ще декілька атак на половині поля суперника, проте безрезультатно. Тож рахунок матчу 0:3 на користь української збірної.
Наступний матч пройде у четвер 6 червня. Суперниками команди Руслана Ротаня стане збірна Італії U-21. Початок о 16:00. Серед інших суперників олімпійської збірної України за групою B будуть Японія U-19 та Панама U-23.
Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топ клуб.
Флік попросив "Барселону" придбати двох світових зірок, які повернуть клубу чемпіонство.
Мбаппе отримає від Реала 150 млн євро і забере номер Модрича.
Шевченко зробив Шольцу подарунок під час матчу Німеччина — Україна.
Нагельсман розповів, який гравець збірної України його здивував.
Читайте Новини.LIVE!