Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Збірна України U-23 із розгромним рахунком перемогла індонезійців — відео голів arrow

Збірна України U-23 із розгромним рахунком перемогла індонезійців — відео голів

4 червня 2024 21:07
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Індонезія — Україна — збірна України U-23 із розгромним рахунком перемогла у матчі
Гравці збірної України U-23. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Збірна України U-23 розпочала виступ на міжнародному турнірі Tournoi Maurice Revello у Франції матчем проти Індонезії U-20. Наша збірна зуміла здобути перемогу у поєдинку з рахунком 0:3.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

Результати матчу Індонезія U-20 – Україна U-23

Матч розпочався зі швидких атак українців. Вже на 9-й хвилині Геннадій Синчук вивів Україну вперед та відкрив рахунок. 

Подвоїти рахунок вдалось Миколі Михайленку — на 30-й хвилині футболіст скористався помилкою захисників команди суперників та завершив атаку забитим голом у площину воріт індонезійців. 

Третій гол у ворота суперників реалізував Олег Федор на 59-й хвилині. Він влучно зіграв головою та вдало завершив контратаку збірної України. 

Наприкінці другого тайму українці спробували провести ще декілька атак на половині поля суперника, проте безрезультатно. Тож рахунок матчу 0:3 на користь української збірної. 

Наступний матч пройде у четвер 6 червня. Суперниками команди Руслана Ротаня стане збірна Італії U-21. Початок о 16:00. Серед інших суперників олімпійської збірної України за групою B будуть Японія U-19 та Панама U-23.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топ клуб. 

Флік попросив "Барселону" придбати двох світових зірок, які повернуть клубу чемпіонство.

Мбаппе отримає від Реала 150 млн євро і забере номер Модрича.

Шевченко зробив Шольцу подарунок під час матчу Німеччина — Україна. 

Нагельсман розповів, який гравець збірної України його здивував.

Україна
Індонезія
футбол
Руслан Ротань
товариські матчі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня