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Сборная Украины U-23 с разгромным счетом победила индонезийцев — видео голов

4 июня 2024 21:07
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Индонезия - Украина - сборная Украины U-23 с разгромным счетом победила в матче
Игроки сборной Украины U-23. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сборная Украины U-23 начала выступление на международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции матчем против Индонезии U-20. Наша сборная сумела одержать победу в поединке со счётом 0:3.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Матч начался со скорых атак украинцев. Уже на 9 минуте Геннадий Синчук вывел Украину вперед и открыл счет.

Удвоить счет удалось Николаю Михайленко — на 30-й минуте футболист воспользовался ошибкой защитников команды соперников и завершил атаку забитым голом в створ ворот индонезийцев.

Третий гол в ворота соперников реализовал Олег Фёдор на 59-й минуте. Он метко сыграл головой и успешно завершил контратаку сборной Украины.

В конце второго тайма украинцы попытались провести еще несколько атак на половине поля соперника, но безрезультатно. Так что счет матча 0:3 в пользу украинской сборной.

Следующий матч пройдет в четверг, 6 июня. Соперниками команды Руслана Ротаня станет сборная Италии U-21. Начало в 16.00. Среди других соперников олимпийской сборной Украины по группе B будут Япония U-19 и Панама U-23.

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Украина
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футбол
Руслан Ротань
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