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Мудрик назвал футболиста сборной Украины с самым сильным ударом

7 июня 2024 16:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик назвал футболиста сборной Украины с самым сильным ударом
Михаил Мудрик (слева) и Андрей Лунин. Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик прошел опрос перед матчем национальной команды против Польши. Вингер рассказал, насколько хорошо знает других игроков "сине-желтых". 

Мудрик в интервью YouTube-каналу "Взбірна" назвал партнера по сборной Украины с самым сильным ударом. 

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Сборная Украины продолжает готовиться к товарищескому матчу против национальной команды Польши, который пройдет в пятницу, 7 июня. После одной из тренировок "сине-желтых" Михаил Мудрик ответил на несколько вопросов. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в раздевалке. Фото: скриншот YouTube

Мудрик хорошо знает сборную Украины

Пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский попросил вингера "Челси" назвать футболиста "сине-желтых" с самым сильным ударом. Мудрик мог выбрать правильный ответ из нескольких вариантов. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский после матча. Фото: скриншот YouTube

Молодой футболист сравнил Руслана Малиновского с Александром Зинченко, Владимиром Бражко, Георгием Судаковым и другими игроками сборной Украины. Мудрик без сомнений ответил, что именно у полузащитника итальянского "Дженоа" самый мощный удар в национальной команде. 

"Ты видел его ноги? Без вариантов, это Малиновский", — с улыбкой заявил Мудрик. 

Руслан Малиновский славится своим сильным и мощным ударом. Он забил за сборную Украины 7 голов. В последний раз полузащитнику удалось отличиться в национальной команде летом 2022 года в ворота сборной Армении (3:0). 

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

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Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

Михаил Мудрик
футбол
Сборная Украины по футболу
спорт
Руслан Малиновский

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