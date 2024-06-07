Мудрик назвав футболіста збірної України із найсильнішим ударом
Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик пройшов опитування перед матчем національної команди проти Польщі. Вінгер розповів, наскільки добре знає інших гравців "синьо-жовтих".
Мудрик в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна" назвав партнера зі збірної України із найсильнішим ударом.
Збірна України продовжує готуватися до товариського матчу проти національної команди Польщі, який відбудеться у п'ятницю, 7 червня. Після одного з тренувань "синьо-жовтих" Михайло Мудрик відповів на декілька запитань.
Мудрик добре знає збірну України
Прессекретар національної команди Олександр Гливинський попросив вінгера "Челсі" назвати футболіста "синьо-жовтих" із найсильнішим ударом. Мудрик міг вибрати правильну відповідь із декількох варіантів.
Молодий футболіст порівняв Руслана Маліновського з Олександром Зінченком, Володимиром Бражком, Георгієм Судаковим та іншими гравцями збірної України. Мудрик без сумніву відповів, що саме у півзахисника італійського "Дженоа" найпотужніший удар у національній команді.
"Ти бачив його ноги? Без варіантів, це Малиновський", — з усмішкою заявив Мудрик.
Руслан Маліновський славиться своїм сильним та потужним ударом. Він забив за збірну України 7 голів. Востаннє півзахиснику вдалося відзначитись у національній команді влітку 2022 року у ворота збірної Вірменії (3:0).
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