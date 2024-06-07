Мудрик назвав футболіста збірної України із найсильнішим ударом

Михайло Мудрик (ліворуч) та Андрій Лунін. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик пройшов опитування перед матчем національної команди проти Польщі. Вінгер розповів, наскільки добре знає інших гравців "синьо-жовтих".

Мудрик в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна" назвав партнера зі збірної України із найсильнішим ударом.

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Збірна України продовжує готуватися до товариського матчу проти національної команди Польщі, який відбудеться у п'ятницю, 7 червня. Після одного з тренувань "синьо-жовтих" Михайло Мудрик відповів на декілька запитань.

Михайло Мудрик у роздягальні. Фото: скриншот YouTube

Мудрик добре знає збірну України

Прессекретар національної команди Олександр Гливинський попросив вінгера "Челсі" назвати футболіста "синьо-жовтих" із найсильнішим ударом. Мудрик міг вибрати правильну відповідь із декількох варіантів.

Руслан Маліновський після матчу. Фото: скриншот YouTube

Молодий футболіст порівняв Руслана Маліновського з Олександром Зінченком, Володимиром Бражком, Георгієм Судаковим та іншими гравцями збірної України. Мудрик без сумніву відповів, що саме у півзахисника італійського "Дженоа" найпотужніший удар у національній команді.

"Ти бачив його ноги? Без варіантів, це Малиновський", — з усмішкою заявив Мудрик.

Руслан Маліновський славиться своїм сильним та потужним ударом. Він забив за збірну України 7 голів. Востаннє півзахиснику вдалося відзначитись у національній команді влітку 2022 року у ворота збірної Вірменії (3:0).

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