Трубін може стати гравцем відомого англійського клубу

Новий претендент на Трубіна готовий заплатити за голкіпера величезні гроші — що відомо
Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін може розпочати наступний сезон у новому клубі. З'явився новий претендент на молодого футболіста.
Англійський "Манчестер Сіті" вивчає можливість трансферу Трубіна, повідомляє Daily Mail.
"Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії, а керівництво та тренерський штаб клубу вже обговорюють плани на літній трансферний ринок. Одним із новачків команди може стати голкіпер збірної України.
Навіщо Трубін "Манчестер Сіті"
Найближчими тижнями "міщани" можуть попрощатися з деякими футболістами, які довгий час були лідерами команди. Крім Кевіна Де Брюйне піти з клубу може і бразильський воротар Едерсон, який має пропозиції із Саудівської Аравії.
Англійський клуб збирається надіслати спостерігачів на найближчі матчі збірної України. Трубін входить до списку воротарів, за кар'єрою яких стежать у "Манчестер Сіті".
Також на Трубіна претендує італійський "Інтер", який уже пів року чекає на момент, щоб запропонувати "Бенфіці" продати голкіпера. Трансферна вартість українця становить 25 млн євро.
У сезоні 2023/2024 Трубін провів на клубному рівні 48 матчів, у яких пропустив 47 м'ячів. Українцю вдалося у 17 поєдинках не пропустити у свої ворота жодного голу.
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