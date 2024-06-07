Трубін може стати гравцем відомого англійського клубу

Анатолій Трубін у матчі зі збірною Німеччини. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін може розпочати наступний сезон у новому клубі. З'явився новий претендент на молодого футболіста.

Англійський "Манчестер Сіті" вивчає можливість трансферу Трубіна, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

"Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії, а керівництво та тренерський штаб клубу вже обговорюють плани на літній трансферний ринок. Одним із новачків команди може стати голкіпер збірної України.

Анатолій Трубін під час тренування. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Навіщо Трубін "Манчестер Сіті"

Найближчими тижнями "міщани" можуть попрощатися з деякими футболістами, які довгий час були лідерами команди. Крім Кевіна Де Брюйне піти з клубу може і бразильський воротар Едерсон, який має пропозиції із Саудівської Аравії.

Трубін став найкращим гравцем матчу проти збірної Німеччини. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Англійський клуб збирається надіслати спостерігачів на найближчі матчі збірної України. Трубін входить до списку воротарів, за кар'єрою яких стежать у "Манчестер Сіті".

Також на Трубіна претендує італійський "Інтер", який уже пів року чекає на момент, щоб запропонувати "Бенфіці" продати голкіпера. Трансферна вартість українця становить 25 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Трубін провів на клубному рівні 48 матчів, у яких пропустив 47 м'ячів. Українцю вдалося у 17 поєдинках не пропустити у свої ворота жодного голу.

Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — українцем цікавиться європейський гранд.

Роналду розчарувався в Саудівській Аравії та хоче повернутися до Європи.

Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

Лідер збірної України з футболу відмовився їхати на Олімпіаду до Парижа.

Кевін Де Брюйне сказав Гвардіолі про бажання піти з "Манчестер Сіті".