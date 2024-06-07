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Новый претендент на Трубина готов заплатить за голкипера огромные деньги — что известно

7 июня 2024 09:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин может стать игроком известного английского клуба
Анатолий Трубин в матче со сборной Германии. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин может начать следующий сезон в новом клубе. Появился новый претендент на молодого футболиста.

Английский "Манчестер Сити" изучает возможность трансфера Трубина, сообщает Daily Mail

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"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а руководство и тренерский штаб клуба уже обсуждают планы на летней трансферный рынок. Одним из новичков команды может стать голкипер сборной Украины. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Зачем Трубин "Манчестер Сити" 

В ближайшие недели "горожане" могут попрощаться с некоторыми футболистами, которые долгое время были лидерами команды. Кроме Кевина Де Брюйне, уйти из клуба может и бразильский вратарь Эдерсон, у которого есть предложения из Саудовской Аравии. 

Анатолий Трубин
Трубин стал лучшим игроком матча против сборной Германии. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Английский клуб собирается послать наблюдателей на ближайшие матчи сборной Украины. Трубин входит в список вратарей, за карьерой которых следят в "Манчестер Сити".

Также на Трубина претендует итальянский "Интер", который уже полгода ждет момент, чтобы предложить "Бенфике" продать голкипера. Трансферная стоимость украинца составляет 25 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Трубин провел на клубном уровне 48 матчей, в которых пропустил 47 мячей. Украинцу удалось в 17 поединках не пропустить в свои ворота ни одного гола. 

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

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Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити". 

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Анатолий Трубин
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