Трубин может стать игроком известного английского клуба

Анатолий Трубин в матче со сборной Германии. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин может начать следующий сезон в новом клубе. Появился новый претендент на молодого футболиста.

Английский "Манчестер Сити" изучает возможность трансфера Трубина, сообщает Daily Mail.

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"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а руководство и тренерский штаб клуба уже обсуждают планы на летней трансферный рынок. Одним из новичков команды может стать голкипер сборной Украины.

Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Зачем Трубин "Манчестер Сити"

В ближайшие недели "горожане" могут попрощаться с некоторыми футболистами, которые долгое время были лидерами команды. Кроме Кевина Де Брюйне, уйти из клуба может и бразильский вратарь Эдерсон, у которого есть предложения из Саудовской Аравии.

Трубин стал лучшим игроком матча против сборной Германии. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Английский клуб собирается послать наблюдателей на ближайшие матчи сборной Украины. Трубин входит в список вратарей, за карьерой которых следят в "Манчестер Сити".

Также на Трубина претендует итальянский "Интер", который уже полгода ждет момент, чтобы предложить "Бенфике" продать голкипера. Трансферная стоимость украинца составляет 25 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Трубин провел на клубном уровне 48 матчей, в которых пропустил 47 мячей. Украинцу удалось в 17 поединках не пропустить в свои ворота ни одного гола.

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