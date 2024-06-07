Криштиану Роналду назвал главного претендента на Золотой мяч-2024

Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о том, кто может завоевать Золотой мяч-2024. Ветеран сравнил двух главніх претендентов и назвал фаворита.

Роналду считает, что представитель мадридского "Реала" заслужил эту награду, сообщает sport360.

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Фаворит играет за "Реал"

Криштиану Роналду не сомневается, что Винисиус Жуниор заслужил "Золотой мяч". Бразилец, который недавно снова выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, является главным претендентом на эту награду.

Винисиус Жуниор с медалью победителя Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Роналду помнит, как Винисиус еще совсем юным игроком перешел в "Реал" и наблюдал за тренировками старших партнеров по мадридской команде. Позже Криштиану впервые увидел бразильца в игре и понял, что молодого футболиста ждет большое будущее.

"Он продолжает развиваться, все время работает над собой. Винисиус набрал просто фантастическую форму и играет важную роль в "Реале". Считает, что сейчас он является лучшим футболистом мира", — заявил Роналду.

В сезоне 2023/2024 Винисиус провел на клубном уровне 39 матчей, забил 24 гола и сделал 9 результативных передач.

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