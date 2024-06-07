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Роналду назвал главного претендента на Золотой мяч-2024

7 июня 2024 15:03
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Криштиану Роналду назвал главного претендента на Золотой мяч-2024
Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: Reuters/Pedro Nunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о том, кто может завоевать Золотой мяч-2024. Ветеран сравнил двух главніх претендентов и назвал фаворита. 

Роналду считает, что представитель мадридского "Реала" заслужил эту награду, сообщает sport360

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Фаворит играет за "Реал" 

Криштиану Роналду не сомневается, что Винисиус Жуниор заслужил "Золотой мяч". Бразилец, который недавно снова выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, является главным претендентом на эту награду. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор с медалью победителя Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Роналду помнит, как Винисиус еще совсем юным игроком перешел в "Реал" и наблюдал за тренировками старших партнеров по мадридской команде. Позже Криштиану впервые увидел бразильца в игре и понял, что молодого футболиста ждет большое будущее. 

"Он продолжает развиваться, все время работает над собой. Винисиус набрал просто фантастическую форму и играет важную роль в "Реале". Считает, что сейчас он является лучшим футболистом мира", — заявил Роналду. 

В сезоне 2023/2024 Винисиус провел на клубном уровне 39 матчей, забил 24 гола и сделал 9 результативных передач. 

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Криштиану Роналду
футбол
Золотой мяч
спорт
Винисиус Жуниор

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