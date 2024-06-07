Кріштіану Роналду назвав головного претендента на Золотий м'яч-2024

Кріштіану Роналду у матчі за збірну Португалії. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Форвард саудівського "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився думкою про те, хто може здобути Золотий м'яч-2024. Ветеран порівняв двох головних претендентів та назвав фаворита.

Роналду вважає, що представник мадридського "Реала" заслужив на цю нагороду, повідомляє sport360.

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Фаворит грає за "Реал"

Кріштіану Роналду не сумнівається, що Вінісіус Жуніор заслужив "Золотий м'яч". Бразилець, який нещодавно знову виграв із "Реалом" Лігу чемпіонів, є головним претендентом на цю нагороду.

Вінісіус Жуніор із медаллю переможця Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Роналду пам'ятає, як Вінісіус ще зовсім юним гравцем перейшов до "Реала" і спостерігав за тренуваннями старших партнерів по мадридській команді. Пізніше Кріштіану вперше побачив бразильця у грі та зрозумів, що на молодого футболіста чекає велике майбутнє.

"Він продовжує розвиватися, весь час працює над собою. Вінісіус набрав просто фантастичну форму і відіграє важливу роль у "Реалі". Вважає, що зараз він є найкращим футболістом світу", — заявив Роналду.

У сезоні 2023/2024 Вінісіус провів на клубному рівні 39 матчів, забив 24 голи та зробив 9 результативних передач.

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